台南永康鬧區路面塌陷黃偉哲重視 搶修今午後3點半通車
台南市永康中華路部分路段因連日大雨，南下慢車道路面塌陷，前天出現大小兩個直徑近兩公尺坑洞；因市長黃偉哲表達非常重視，市府工務局昨天雨停後開挖，今天下午完成回填，宣布3點半過後即可恢復通車。
因這個路段這個月已三次路面凹陷，永康區公所前天邀集自來水公司、工務局、水利局等相關單位會勘，昨天雨停後找出下陷原因，確定是地面下舊排水溝接往自來水管方向破損，中午截斷已無功能舊溝，回填重鋪路面。
附近民眾表示，該路段不久前4日、25日都出現發生路面凹陷，這次還掏空且不斷灌水，附近民眾很擔心崩塌擴大，危及路邊建築與往來民眾安全。
永康區長張睿民表示，公所接到通報第一時間，即派員協同相關單位勘查研判可能原因，因為這段路地面下相關的管線單位非常多，必須進一步調查釐清原因後才能施工，待雨停抽水後才能確認凹陷原因， 道路中央塌陷部分今天搶先完成路面補修重鋪，另路邊有少部分凹陷，已規畫儘速改善。
工務局稱，永康中華路商家林立、車流量大，地下管線十分複雜，本案發生後為避免挖斷其他管線，工務局用3D地下管線圖資掌握管線分佈，下陷原因確定後，立即專案處理。
附近民眾表示，該路段不久前4日、25日都出現發生路面凹陷，這次還掏空且不斷灌水，附近民眾很擔心崩塌擴大，危及路邊建築與往來民眾安全。
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