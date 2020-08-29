從打火變打石！退休消防員拿下石猴雕刻首獎

2020嘉義市石猴雕刻競賽今天在嘉義市府頒獎，得獎創作者從22歲到88歲，展現嘉義石猴雕刻不僅創作，也傳承年輕新秀；首獎得主鄭育興10年前從阿里山消防隊退休，因為山區常看猴子，雕刻更能掌握石猴神韻，所有得獎作品即日起至下月15日在市府1樓大廳展出。

嘉義市是石猴雕刻競賽今年有62件參賽作品，創作者透過各種石材展現無窮創意，每件作品都充滿趣味，呈現生活感情表達，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，嘉義市議員陳家平、蔡文旭、黃思婷、李忠曆、李奕德等人都到場向得獎者恭賀。

黃敏惠表示，她的外公喜歡收集石頭，以前常被外婆念「怎麼檢這麼多石頭」外公總不回應，她後來才發現，石頭裡有許多故事，因為石猴取材就是八掌溪石材，雕刻不僅刻出石猴趣味性，與擬人化表情、感情，融入藝術更有許多故事、感情讓人溫暖。

鄭育興創作的「猴幸福」，以白色大理石雕刻大猴帶著數隻小猴打盹，如沐浴在陽光下恬靜自在，表現猴群內在心靈幸福，評審認為作品造型豐碩圓滿、技巧純熟，運用材料三角體，造型鋼柔交融。

鄭育興說，阿里山消防分隊退休前，因為喜歡藝術、攝影、繪畫，常利用公餘到山裡拍猴子、畫猴子，十多年前接觸石猴藝術，開啟雕刻創作生涯，退休後更用心到社區大學學習雕刻，這次的作品就是在社大創作。