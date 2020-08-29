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從打火變打石！退休消防員拿下石猴雕刻首獎

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
退休消防員鄭育興，拿下今年石猴雕刻競賽首獎。記者卜敏正／攝影
退休消防員鄭育興，拿下今年石猴雕刻競賽首獎。記者卜敏正／攝影

2020嘉義市石猴雕刻競賽今天在嘉義市府頒獎，得獎創作者從22歲到88歲，展現嘉義石猴雕刻不僅創作，也傳承年輕新秀；首獎得主鄭育興10年前從阿里山消防隊退休，因為山區常看猴子，雕刻更能掌握石猴神韻，所有得獎作品即日起至下月15日在市府1樓大廳展出。

嘉義市是石猴雕刻競賽今年有62件參賽作品，創作者透過各種石材展現無窮創意，每件作品都充滿趣味，呈現生活感情表達，嘉義市長黃敏惠、立委王美惠，嘉義市議員陳家平、蔡文旭、黃思婷、李忠曆、李奕德等人都到場向得獎者恭賀。

黃敏惠表示，她的外公喜歡收集石頭，以前常被外婆念「怎麼檢這麼多石頭」外公總不回應，她後來才發現，石頭裡有許多故事，因為石猴取材就是八掌溪石材，雕刻不僅刻出石猴趣味性，與擬人化表情、感情，融入藝術更有許多故事、感情讓人溫暖。

鄭育興創作的「猴幸福」，以白色大理石雕刻大猴帶著數隻小猴打盹，如沐浴在陽光下恬靜自在，表現猴群內在心靈幸福，評審認為作品造型豐碩圓滿、技巧純熟，運用材料三角體，造型鋼柔交融。

鄭育興說，阿里山消防分隊退休前，因為喜歡藝術、攝影、繪畫，常利用公餘到山裡拍猴子、畫猴子，十多年前接觸石猴藝術，開啟雕刻創作生涯，退休後更用心到社區大學學習雕刻，這次的作品就是在社大創作。

第二名吳黃杰為嘉義猴雕名師詹龍次子，從小跟父親撿石頭，17歲跟父親學石雕，作品「望子成名」表達父母期望孩子成名，認真工作的心情，同時傳達他對子女，及父親對他期許；第三名蔡錦同是嘉義市石雕協會理事長，作品「阿母的膨紗衫」以濁水溪溪石原有形狀雕刻猴子造型，呈現他懷念母親心情。

嘉義市長黃敏惠(中)頒獎表揚，今年石猴雕刻競賽首獎得主鄭育興(右)。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(中)頒獎表揚，今年石猴雕刻競賽首獎得主鄭育興(右)。記者卜敏正／攝影
第二名吳黃杰作品「望子成名」。記者卜敏正／攝影
第二名吳黃杰作品「望子成名」。記者卜敏正／攝影
第三名蔡錦同作品「阿母的膨紗衫」。記者卜敏正／攝影
第三名蔡錦同作品「阿母的膨紗衫」。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(前排中)頒獎表揚今年石猴雕刻競賽，首獎得主鄭育興(右二)、二獎吳黃杰(左二)、三獎蔡錦同(左)。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠(前排中)頒獎表揚今年石猴雕刻競賽，首獎得主鄭育興(右二)、二獎吳黃杰(左二)、三獎蔡錦同(左)。記者卜敏正／攝影
鄭育興石猴雕刻競賽首獎作品「猴幸福」。記者卜敏正／攝影
鄭育興石猴雕刻競賽首獎作品「猴幸福」。記者卜敏正／攝影

嘉義 猴子 阿里山

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