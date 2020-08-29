台江建庄兩百年廟口沙龍 呼籲恢復溪頂寮保甲歷史現場

2023年是台南安南區建庄兩百年，溪頂寮保安宮、社大台江分校等在地社群，昨晚邀耆老，回到安順庄保甲的歷史現場，講述溪頂寮「保甲」歷史；會中建議恢復安順庄役場及保甲歷史現場，作為文化獻禮。

台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，台江內海變成海埔地，先民來此拓墾，搭寮建庄，形成台江16寮。其中溪頂寮「保甲」，日治時期為安順庄役場，現為中安宮與安順派出所舊址，以前是地方漢學及夜學上課場所，以及村莊的集會所。

昨晚受邀的地方耆老有吳德義、吳昌宏、吳銘福，他們講著溪頂寮的「保甲」歷史，引起熱烈討論。保安宮主委蕭南利、市議員王錦德也出席這場廟口文化沙龍，大家建議市政府應盡速恢復安順庄役場及保甲歷史現場，做為2023年台江建庄兩百年的文化獻禮。

社大台江分校表示，為籌備台江建庄兩百年文化博覽會，社大台江分校、海尾朝皇宮、溪頂寮保安宮等大廟興學夥伴及親師生，已展開台江16寮建庄兩百年文化願景公民會議，邀請耆老、青年、學者專家與鄉親，重回台江廟口開講，共同討論建庄兩百年的文化願景。

曾任中安宮秘書的吳昌宏說，溪頂寮中安宮廟口，以前是溪頂寮保甲，也是大廟保安宮舊址，小時候稱為「舊學」，有漢學老師在這裡授課教學，日治時期為安順庄役場。大家一起來討論台江建庄兩百年文化願景，希望恢復安順庄保甲歷史現場，非常有意義。

溪頂寮耆老吳德義指出，透過台江廟口文化沙龍，讓在地耆來講述在地歷史，讓在地人知道以前的事情，增加對鄉土的愛護，這是最重要的，歷史的保存不僅是口述還要有照片來輔助，呼籲大家若有溪頂寮保甲的老照片，歡迎提供。