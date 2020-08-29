長榮大學EMBA班新生今宣誓 挑戰3天山海圳國家綠道

長榮大學EMBA（高階管理碩士在職專班）為今年新生規畫「首發3天2夜的山海圳國家綠道挑戰」活動，今天在學校附近的萬國通路創意觀光工廠舉辦「躍動山海，逆境Leader」誓師大會。校方表示，這是南部大學管理學院EMBA的創舉。

活動有師生30多人參加，長榮大學EMBA成立已22年，已畢業700多人，校友遍佈各地與不同領域行業，在學64人。

萬國通路董事長謝明振、斌視公司董事長王錦和與校方師長參加誓師，新生班代張瀞方代表學生宣誓，及解說山海圳相關課程。

長榮大學EMBA執行長翁耀臨表示，除了感謝萬國通路「全力支持」，也感謝斌視公司贊助抗UV太陽眼鏡給參與活動人員，這項挑戰課程將在10月17、18日舉辦，活動以山海圳綠道作為客製化領導力課程執行場域，透過高強度的挑戰活動，讓參與者體驗面對逆境時個人與團隊將如何面對與因應，引導參與者成為能彼此分享學習、相互激勵的學習型團隊，進而轉化類推至真實的工作與生活中。

翁耀臨說，活動除考驗學員體力與毅力，也能引導學員反思、分享、擬定企業社會責任計畫，並結合長榮大學社會責任、國家環教育，接續山海圳國家級綠道主題，達成「深耕在地、連結國際、成為社會責任領航大學」發展目標。活動預計分五組，從海平面到東北亞最高峰共同進行「世界級的挑戰與學習」，藉此增進面對困難挑戰的能力，也藉此促進團隊默契。