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台南永康中華路道路下陷 今天下午3時恢復通車

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市永康區中華路27日發生道路下陷，經趕工修復、重鋪道路，今天下午3時可恢復通車。圖／台南市工務局提供
台南市永康區中華路27日發生道路下陷，經趕工修復、重鋪道路，今天下午3時可恢復通車。圖／台南市工務局提供

台南市永康區中華路道路下陷，影響附近房屋， 台南市政府表示，27日接獲通報後即召集公路總局、工務局、水利局、永康區公所、自來水公司及相關管線單位會勘，成立前進指揮所並進行開挖，昨天已確定原因為舊溝接往自來水方向鋼筋混凝土涵管破損，經趕工修復、重鋪道路，今天下午3時可恢復通車。

永康區中華路商家林立、車流量相當大，地下管線也複雜，27日該區域道路下陷後，市府第一時間開挖並避免挖斷其他管線，運用3D地下管線圖資，掌握所有地下管線分布情形，以順利完成開挖。

經確定原因後，因舊溝接往自來水方向鋼筋混凝土涵管，老舊破損已無效用，先行封阻，避免持續沖刷淘空；市府也針對鄰近民房側溝一併開挖搶修，以利降雨時排水，避免造成積水，最後區域系統整體舊溝全面檢修，避免日後再造成沖刷。

台南市長黃偉哲也特別指示，適逢周末假日，一定要還給大眾順暢的交通路網，要求舊的鋼筋混凝土涵管務必在昨天完成封阻，並盡速完成AC鋪設。市府表示，原本預訂今天下午五時完工，為順應民眾交通需求，市府督導廠商趕工，將可提前在今天下午3時恢復通車。

修復 黃偉哲

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