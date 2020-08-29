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每年送出百輛學生腳踏車 87歲康那香董座：明年做更好

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影

康那香企業董事長戴榮吉為感念父親而成立的「戴竹基金會」連續13年舉辦「快樂迎開學‧背書包上學去」助學金暨單車捐贈儀式，計有南北台南家扶148名學童及北門高中、將軍國小多所學校受惠，捐贈金額高達百餘萬元，高齡87歲戴榮吉表示，明年還要做得更好。

今天家扶兒親筆寫滿感恩卡送給「戴爺爺戴奶奶」，台南市長黃偉哲亦親臨會場嘉勉，稱讚戴董事長伉儷長久行善，愛心感人，為對抗新冠肺炎還送學生及老人口罩，是台南之寶，榮獲台南市卓越市民實是當之無愧。

戴榮吉和太太莊純蘭民國97年金婚紀念日，首次慨贈105輛腳踏車及助學金作為弱勢兒少的賀禮，在戴竹基金會成立後，經常連結獅子會等資源，在每年八月舉辦活動提供南北家扶升國一的學子至少100輛的腳踏車、安全帽及每人1000元助學金及北家扶升小一的學童(今年46名)書包文具禮盒及助學金，讓他們能安心向學。

戴榮吉也提供曾就讀過的北門高中、南二中的清寒子弟及將軍區附近的六所國中小學校，奬助學金，勉勵好好讀書，未來收入會比較好，改善家庭經濟，每次活動捐贈金額皆高逾百萬餘元，受惠兒少無數，歷年捐款助學金額超過二千萬元。

戴榮吉表示，每年暑假開學前送小一新生書包和文具，國中生離家較遠送腳踏車，也發放助學金，希望可以讓家長不用太過擔心孩子的學費問題，讓學生無後顧之憂地幸福上學，期勉受獎學生成功的要件就是要誠實守信用外，也叮嚀孩子們要抱持著感恩心情，未來若有成就，也要延續愛心幫助需要幫助的弱勢學生。

康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影
康那香企業董事長戴榮吉連續13年贈送國中新生腳踏車及小一新生書包、文具，也提供助學金，和助養學生相見歡。記者吳淑玲／攝影

腳踏車 北門 愛心

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