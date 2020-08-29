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「Q嘉義路跑」千人開跑 名額20分鐘秒殺

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，吸引上千人參與。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，吸引上千人參與。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，路線分3公里及8公里組，由縣府出發，行經故宮南院、蒜頭糖廠、太子大道，再回到府前廣場，採馬拉松賽事規格，但沒有比賽制度，「嘉有好市集」也為活動提前到早上8點開市，希望鄉親可以輕鬆參與、玩得開心。

嘉義縣長翁章梁表示，嘉義縣府今年推動重點健康和營養，尤其碰上新冠肺炎疫情，維持身體健康最好的方法是運動，此次活動相當受歡迎，在開放網路報名20分鐘後，上千人的名額秒殺，若推廣成效佳，未來也希望擴大在每個鄉鎮辦理，透過健走讓大家運動，同時也更認識嘉義的環境。

縣府表示，嘉義縣65歲以上人口比率已破20％，邁入WHO定義的「超高齡社會」，翁章梁重視長者身體健康，力推「運動營養」顧健康，繼「在厝顧健康」健康操節目，為鼓勵鄉親走跑看嘉義，推出「Q嘉義 健康+1」路跑健走活動，3公里和8公里組長輩和親子都能參加，自由選擇合適路線。

衛生局代理局長趙紋華表示，WHO提醒活動量不足已成影響全球死亡率的重要因素，每天運動30分，分期付款一次15分鐘也可以，重點是要養成動態的生活習慣，避免久坐，不僅可以預防疾病、老化，更是長者預防延緩失能的重要關鍵。

世衛組織認定走路是「世界上最好的運動」，嘉義縣好山好水，周邊有很多適合健走路跑的步道，翁章梁邀請鄉親走出戶外，或每天早上7點、下午5點打開電視，跟著「在厝顧健康」一起做健康操，選擇適合自己的運動，為健康動起來。

嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，縣長翁章梁（左六）等人鳴槍開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，縣長翁章梁（左六）等人鳴槍開跑。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，邀民眾開心參與、認識嘉義環境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，邀民眾開心參與、認識嘉義環境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，邀民眾開心參與、認識嘉義環境。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府今天上午舉行「Q嘉義 健康+1」嘉義縣路跑健走活動，邀民眾開心參與、認識嘉義環境。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 健走 翁章梁

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