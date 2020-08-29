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校園綠牆降溫、改善空氣品質 台南教學環境再提升

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局推動校園設置綠牆，除降溫、改善空氣品質，也提升教學品質。圖／台南市環保局提供
台南市環保局推動校園設置綠牆，除降溫、改善空氣品質，也提升教學品質。圖／台南市環保局提供

為提升學校教室空氣品質，南市積極推動校園「清淨空氣綠牆計畫」，目前已有4所國中小共5案獲環保署核定補助，其中佳里國小於去年獲補助設置綠牆，今年再獲補助，並在暑假期間完成設置。

台南市環保局長謝世傑表示，為因應秋冬季節性空品不良，環保局已在去年起推廣環保署清淨空氣綠牆計畫，申請設置綠牆的學校由溪北至溪南皆有，其中佳里國小去年在圖書館與教室牆面設置綠牆，綠覆完成可為建築物擋住太陽輻射熱、攔截空氣汙染染物外，綠意盎然的垂直綠化植栽也為校園增添不一樣的綠色風貌。今年再向環保署申請利用既有花台設置21平方公尺的綠牆，通過核定。

南市環保局指出，依環保署初步研究，垂直綠牆平均約可降低教室內細懸浮微粒 (PM2.5)濃度10%、懸浮微粒 (PM10)70%及臭氧 (O3)60%，同時可降低室內溫度約1.8度。植生綠牆植物具遮陽效果、水分蒸散能降低溫度，也具有循環空氣達到淨化的效能，在校園設置綠牆好處多，除可讓學校增添綠意，更有助淨化空氣，提升教學品質。

環保署「清淨空氣綠牆計畫」全年開放立國中、國小提出申請，利用既有花台設置懸垂式植栽，如蔓性馬纓丹、雲南黃罄、黃金葛、炮仗花等常綠、藤本的植物來打造綠牆，每平方公尺可申請3000元至6000元，單位最高補助40萬元。

環保署 圖書館 低溫

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