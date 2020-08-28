快訊

影／開放美豬美牛 蔡總統：符合國家利益及未來戰略發展

彰化檢測事件中，公衛行政和學術倫理在哪裡？

台港合製音樂劇《皇都電姬》下周全球首演在台南新營

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台港合製音樂劇《皇都電姬》下周在新營文化中心舉行全球首演，創作背景之一是台南麻豆電姬戲院。圖／台南文化局提供
台港合製音樂劇《皇都電姬》下周在新營文化中心舉行全球首演，創作背景之一是台南麻豆電姬戲院。圖／台南文化局提供

歷時3年籌備、走過2020上半年的險峻疫情，台灣南部雲嘉嘉營四個場館首度聯合共製，委託嘉義阮劇團與香港劇場空間合作的台粵語音樂劇《皇都電姬》，將在下周9月4日至6日在台南新營文化中心演藝廳正式首演，迎來2020夏至藝術節的壓軸鉅獻！

《皇都電姬》由台灣阮劇團與香港劇場空間跨海聯合製作，劇名結合台港兩地戲院名稱，「皇都戲院」在香港曾經風華一時，「電姬戲院」則自1930年代起即為台南麻豆當地重要的文化娛樂場所。劇中，兩座老戲院都將面臨被拆除的命運，兩位身處不同時空且各懷心事的女孩，分別透過戲院的光影鬼魅與歷史殘絮，展開他們的身世追尋。

文化局指出，本劇特別之處在次由台灣編劇許正平與香港編劇郭永康共同編作，「電姬篇」描寫台灣的過去，由香港導演執導台語劇本；「皇都篇」則預設2030年的香港，由台灣導演執導粵語劇本。劇中想關注並探討的，是兩地母語與文化的消逝、變遷及話語權的自由，嘗試將這些較為沉重的議題與感受，透過音樂劇的方式輕輕唱出。

台南市文化局長葉澤山表示，「雲嘉嘉營劇場連線」由台南新營、嘉義縣市、雲林縣四個文化場館組成，《皇都電姬》是雲嘉嘉營劇場連線首次促成的共製作品，打破以往多為國家級場館製作，首度由地方縣市文化場館發起進行，並邀請地方培育的優秀團隊──嘉義阮劇團，聯合多次獲香港舞台劇獎的國際團隊──香港劇場空間一同製演。

文化局表示，香港演員日前已結束檢疫隔離並投入排練，近40人的劇組成員正在新營文化中心演藝廳緊鑼密鼓準備中，下周五、六、日三天將正式演出4場。提供在台香港人、台南麻豆居民特殊購票優惠，振興券與藝FUN券也可同步使用。更多演出訊息，可至2020夏至藝術節官網、兩廳院售票網或洽阮劇團粉絲專頁查詢。

香港 劇場 文化局

延伸閱讀

香港今增13例確診 一名熊貓外送員確診

香港新增21確診 第3波死亡數增逾10倍

李宇軒等12港青乘快艇潛逃台灣 遭粵警截捕

挨轟扭曲721事件 香港警務處長鄧炳強急修正

相關新聞

影／疫情擋不住信眾虔誠 南鯤鯓代天府中元普度3647桌

北門南鯤鯓代天府每年在農曆7月10日舉辦中元普度，贊普桌數高達6千桌，被形容是全台最大普度場，祭拜的供品總價值超過千萬元...

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

受西南氣流影響，台南雖有明顯雨勢，但集中在沿海和平地，南化水庫在昨天中午12點半滿庫溢流持續到今天仍在溢流中，曾文水庫集...

台港合製音樂劇《皇都電姬》下周全球首演在台南新營

歷時3年籌備、走過2020上半年的險峻疫情，台灣南部雲嘉嘉營四個場館首度聯合共製，委託嘉義阮劇團與香港劇場空間合作的台粵...

推動職場安全衛生 雲林縣和台電成立安衛家族

雲林縣政府和台電雲林區營業處合作推動中小企業工作環境輔導改善及職場安全計畫，今天召集台電協力廠商，在配電訓練場舉辦「台電...

防疫表現滿意度全台第一 黃偉哲：不會因此自滿

新冠肺炎肆虐全球，根據康健雜誌首度進行的「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，從5大滿意度面向分析，台南市長黃偉哲在...

時力立委質疑台南學甲爐碴田多疑點？ 市府：一切依法

台南縣學甲區大量爐碴遭不當丟棄回填農地等情形，時代力量立委陳椒華今天下午會同相關單位到現場會勘，陳椒華認為應比照後壁玉米...

雲林百萬清潔獎金大賽 觀光人潮最多的北港鎮暫居第一

為把環境打掃變成全民生活運動，雲林縣環保局推出「環境清潔5S運動」，除將原本每年考核2次的環境整潔，加碼增為4次，並祭出...

台南9月起路口安全大執法 10大多事故路口列重點

台南市警局配合內政部與交通部規畫自9月1日至9月30日實施全國同步「路口安全大執法」專案，藉由強力執法手段，提升用路人守...

營造友善育兒空間 嘉縣議會通過綜合社福館逾億預算

嘉義縣面對老化及少子化夾擊，人口不斷流失，預估10月將跌破50萬人，縣府為營造友善育兒空間，爭取衛福部補助在人口最多的民...

後疫情時代看好精準健康產業鏈 南科辦新銳廠商說明會

科技部南部科學園區管理局今天舉辦「生物及醫療科技產業」成果展，邀請廠商分享新冠肺炎「核酸檢測試劑」發展現況、展示國人自主...

斗六舊糖廠將修建 破天荒開放民眾參與工程實作

台糖公司斗六糖廠停產閒置20多年，立委蘇治芬爭取文化部、台糖公司將以8240萬元整修廠區老建築，活化露曙光；特別的是施工...

國慶焰火在台南漁光島 增設大型誘殺桶消滅病媒蚊

今年國慶焰火已選定在台南市安平區漁光島舉行，區公所與環保、衛生等單位連日來加強島上稽查，清除登革熱病媒蚊孳生源。由於漁光...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。