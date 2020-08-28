台港合製音樂劇《皇都電姬》下周全球首演在台南新營

歷時3年籌備、走過2020上半年的險峻疫情，台灣南部雲嘉嘉營四個場館首度聯合共製，委託嘉義阮劇團與香港劇場空間合作的台粵語音樂劇《皇都電姬》，將在下周9月4日至6日在台南新營文化中心演藝廳正式首演，迎來2020夏至藝術節的壓軸鉅獻！

《皇都電姬》由台灣阮劇團與香港劇場空間跨海聯合製作，劇名結合台港兩地戲院名稱，「皇都戲院」在香港曾經風華一時，「電姬戲院」則自1930年代起即為台南麻豆當地重要的文化娛樂場所。劇中，兩座老戲院都將面臨被拆除的命運，兩位身處不同時空且各懷心事的女孩，分別透過戲院的光影鬼魅與歷史殘絮，展開他們的身世追尋。

文化局指出，本劇特別之處在次由台灣編劇許正平與香港編劇郭永康共同編作，「電姬篇」描寫台灣的過去，由香港導演執導台語劇本；「皇都篇」則預設2030年的香港，由台灣導演執導粵語劇本。劇中想關注並探討的，是兩地母語與文化的消逝、變遷及話語權的自由，嘗試將這些較為沉重的議題與感受，透過音樂劇的方式輕輕唱出。

台南市文化局長葉澤山表示，「雲嘉嘉營劇場連線」由台南新營、嘉義縣市、雲林縣四個文化場館組成，《皇都電姬》是雲嘉嘉營劇場連線首次促成的共製作品，打破以往多為國家級場館製作，首度由地方縣市文化場館發起進行，並邀請地方培育的優秀團隊──嘉義阮劇團，聯合多次獲香港舞台劇獎的國際團隊──香港劇場空間一同製演。

文化局表示，香港演員日前已結束檢疫隔離並投入排練，近40人的劇組成員正在新營文化中心演藝廳緊鑼密鼓準備中，下周五、六、日三天將正式演出4場。提供在台香港人、台南麻豆居民特殊購票優惠，振興券與藝FUN券也可同步使用。更多演出訊息，可至2020夏至藝術節官網、兩廳院售票網或洽阮劇團粉絲專頁查詢。