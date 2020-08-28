快訊

影／開放美豬美牛 蔡總統：符合國家利益及未來戰略發展

彰化檢測事件中，公衛行政和學術倫理在哪裡？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫表現滿意度全台第一 黃偉哲：不會因此自滿

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
康健雜誌首度進行「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，台南市長黃偉哲（中）在防疫表現榮獲全台第一，整體的健康施政滿意度也勇奪六都第一。台南市長黃偉哲（中）。 本報資料照片
康健雜誌首度進行「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，台南市長黃偉哲（中）在防疫表現榮獲全台第一，整體的健康施政滿意度也勇奪六都第一。台南市長黃偉哲（中）。 本報資料照片

新冠肺炎肆虐全球，根據康健雜誌首度進行的「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，從5大滿意度面向分析，台南市長黃偉哲在防疫表現獲得92.38高分，勇奪全台第一，整體的健康施政滿意度也奪下六都第一。

該調查就人身安全、照顧品質、運動資源、防疫表現、健康促進5大面向，詢問各縣市居民的主觀感受，並與客觀指標評比的「健康城市」結果進行交叉比較。黃偉哲在防疫表現獲得92.38分，奪下全台第一；健康促進獲得81.2分，為全台第二；整體表現黃偉哲拿到全國第三、六都第一名。

對於獲得健康施政滿意度第一的評價，黃偉哲表示不會因此自滿，因應防疫解封，台南市政府也將繼續宣導防疫觀念，同時積極爭取中央建設與資源，讓市民生活在台南更建康、更幸福。

黃偉哲 新冠肺炎

延伸閱讀

柯文哲譏南部搭公車是傻瓜 黃偉哲：別再做天龍國國王

台南明年度總預算差短45億元 教育科學文化支出最多

全國海洋教育台南蟬聯特優 黃偉哲：建立海洋首都

睽違逾20年 台灣文旦再次搶攻日本市場

相關新聞

影／疫情擋不住信眾虔誠 南鯤鯓代天府中元普度3647桌

北門南鯤鯓代天府每年在農曆7月10日舉辦中元普度，贊普桌數高達6千桌，被形容是全台最大普度場，祭拜的供品總價值超過千萬元...

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

受西南氣流影響，台南雖有明顯雨勢，但集中在沿海和平地，南化水庫在昨天中午12點半滿庫溢流持續到今天仍在溢流中，曾文水庫集...

台港合製音樂劇《皇都電姬》下周全球首演在台南新營

歷時3年籌備、走過2020上半年的險峻疫情，台灣南部雲嘉嘉營四個場館首度聯合共製，委託嘉義阮劇團與香港劇場空間合作的台粵...

推動職場安全衛生 雲林縣和台電成立安衛家族

雲林縣政府和台電雲林區營業處合作推動中小企業工作環境輔導改善及職場安全計畫，今天召集台電協力廠商，在配電訓練場舉辦「台電...

防疫表現滿意度全台第一 黃偉哲：不會因此自滿

新冠肺炎肆虐全球，根據康健雜誌首度進行的「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，從5大滿意度面向分析，台南市長黃偉哲在...

時力立委質疑台南學甲爐碴田多疑點？ 市府：一切依法

台南縣學甲區大量爐碴遭不當丟棄回填農地等情形，時代力量立委陳椒華今天下午會同相關單位到現場會勘，陳椒華認為應比照後壁玉米...

雲林百萬清潔獎金大賽 觀光人潮最多的北港鎮暫居第一

為把環境打掃變成全民生活運動，雲林縣環保局推出「環境清潔5S運動」，除將原本每年考核2次的環境整潔，加碼增為4次，並祭出...

台南9月起路口安全大執法 10大多事故路口列重點

台南市警局配合內政部與交通部規畫自9月1日至9月30日實施全國同步「路口安全大執法」專案，藉由強力執法手段，提升用路人守...

營造友善育兒空間 嘉縣議會通過綜合社福館逾億預算

嘉義縣面對老化及少子化夾擊，人口不斷流失，預估10月將跌破50萬人，縣府為營造友善育兒空間，爭取衛福部補助在人口最多的民...

後疫情時代看好精準健康產業鏈 南科辦新銳廠商說明會

科技部南部科學園區管理局今天舉辦「生物及醫療科技產業」成果展，邀請廠商分享新冠肺炎「核酸檢測試劑」發展現況、展示國人自主...

斗六舊糖廠將修建 破天荒開放民眾參與工程實作

台糖公司斗六糖廠停產閒置20多年，立委蘇治芬爭取文化部、台糖公司將以8240萬元整修廠區老建築，活化露曙光；特別的是施工...

國慶焰火在台南漁光島 增設大型誘殺桶消滅病媒蚊

今年國慶焰火已選定在台南市安平區漁光島舉行，區公所與環保、衛生等單位連日來加強島上稽查，清除登革熱病媒蚊孳生源。由於漁光...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

影／柯文哲虧在高雄搭公車是憨頭 陳其邁冷回：歡迎多來

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。