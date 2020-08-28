聽新聞
test
0:00 / 0:00
防疫表現滿意度全台第一 黃偉哲：不會因此自滿
新冠肺炎肆虐全球，根據康健雜誌首度進行的「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，從5大滿意度面向分析，台南市長黃偉哲在防疫表現獲得92.38高分，勇奪全台第一，整體的健康施政滿意度也奪下六都第一。
該調查就人身安全、照顧品質、運動資源、防疫表現、健康促進5大面向，詢問各縣市居民的主觀感受，並與客觀指標評比的「健康城市」結果進行交叉比較。黃偉哲在防疫表現獲得92.38分，奪下全台第一；健康促進獲得81.2分，為全台第二；整體表現黃偉哲拿到全國第三、六都第一名。
對於獲得健康施政滿意度第一的評價，黃偉哲表示不會因此自滿，因應防疫解封，台南市政府也將繼續宣導防疫觀念，同時積極爭取中央建設與資源，讓市民生活在台南更建康、更幸福。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言