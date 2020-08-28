防疫表現滿意度全台第一 黃偉哲：不會因此自滿

新冠肺炎肆虐全球，根據康健雜誌首度進行的「2020縣市首長健度施政滿意度大調查」，從5大滿意度面向分析，台南市長黃偉哲在防疫表現獲得92.38高分，勇奪全台第一，整體的健康施政滿意度也奪下六都第一。

該調查就人身安全、照顧品質、運動資源、防疫表現、健康促進5大面向，詢問各縣市居民的主觀感受，並與客觀指標評比的「健康城市」結果進行交叉比較。黃偉哲在防疫表現獲得92.38分，奪下全台第一；健康促進獲得81.2分，為全台第二；整體表現黃偉哲拿到全國第三、六都第一名。

對於獲得健康施政滿意度第一的評價，黃偉哲表示不會因此自滿，因應防疫解封，台南市政府也將繼續宣導防疫觀念，同時積極爭取中央建設與資源，讓市民生活在台南更建康、更幸福。