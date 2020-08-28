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推動職場安全衛生 雲林縣和台電成立安衛家族

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
台電人員解說避電防護器材等設備的功能。記者蔡維斌／攝影
台電人員解說避電防護器材等設備的功能。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府和台電雲林區營業處合作推動中小企業工作環境輔導改善及職場安全計畫，今天召集台電協力廠商，在配電訓練場舉辦「台電安衛家族成立大會」，由台電副總經理王耀庭與縣長張麗善共同啟動安衛家族並授旗授證，同時與台電安衛家族成員簽署安衛公約，決心防護職場安全。

台電也展示安全衛生護具，並由專人示範穿戴，張縣長並親身體驗登桿，了解作業的辛苦與危險，安全衛生技術中心邀集22家安衛家族事業負責人及勞安人員參與演練。

張麗善表示，電力工作風險性較高，常須面對高處墜落、侷限空間缺氧及觸電等危害，縣府推動由台電結合下游20家協力廠商成立安衛家族，讓大廠分享經驗，助小廠學習成長，勞工處也會適時提供工安診斷、臨場輔導改善等服務，協助推動職場安全衛生。

台電副總經理王耀庭表示，家成立安衛家族，建立安全衛生的工作環境，是企業應盡的社會責任，也是台電不變的承諾，未來希望藉由安衛家族平台傳承安衛文化，經驗分享，共同提升職場安衛水準，將職場危害及風險降至最低。

縣府勞工處指出，雲林目前勞動人口數約為36萬2000人，事業單位約2萬餘家，對經濟發展與社會安定貢獻良多，但多為中小企業，員工人數50人以下者占84%，或因財力、物力、專業人才、資金等資源相對不足。

張縣長感謝台電雲林區營業處扮演領頭羊角色，以台電豐富的職安管理經驗帶領下協力廠商提升安衛水準，雲林區處經理顏處長錦義也表示，建構全方位安衛環境是企業的首要任務，成立安衛家族打造職安環境，讓每位員工都能安心又安全工作。

電力產業工作風險性較高，常須面對高處墜落、侷限空間缺氧及觸電等危害，女台電人登桿神速，技術精準，不讓鬚眉。記者蔡維斌／攝影
電力產業工作風險性較高，常須面對高處墜落、侷限空間缺氧及觸電等危害，女台電人登桿神速，技術精準，不讓鬚眉。記者蔡維斌／攝影
電力產業工作風險性較高，常須面對高處墜落、侷限空間缺氧及觸電等危害，台電人操演登桿，技術精準。記者蔡維斌／攝影
電力產業工作風險性較高，常須面對高處墜落、侷限空間缺氧及觸電等危害，台電人操演登桿，技術精準。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和台電成立「台電安衛家族」落實職業安全防護。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府和台電成立「台電安衛家族」落實職業安全防護。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善與台電雲林區營業處長嚴錦義共同簽署安衛公約。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善與台電雲林區營業處長嚴錦義共同簽署安衛公約。記者蔡維斌／攝影

台電 職場

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