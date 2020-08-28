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時力立委質疑台南學甲爐碴田多疑點？ 市府：一切依法
台南縣學甲區大量爐碴遭不當丟棄回填農地等情形，時代力量立委陳椒華今天下午會同相關單位到現場會勘，陳椒華認為應比照後壁玉米田爐碴案，請農委會與環保署採樣用王水消化法檢測重金屬總量，及挖洞取水，不應只取表土做檢測；台南市環保局強調一切依法行事，已限業者180天內清除。
台南市學甲區2015年曾爆出農地被非法掩埋爐碴，甚至有上萬斤的爐碴米差點流入市面，去年慈福里長李新進再發現旁側三塊農地遭掩埋爐渣，提出檢舉，李新進說，2015年非法掩埋的爐碴移到學甲工業區堆放至今4年多未處理，另有一處爐碴堆置場後來賣給第三者蓋工廠，但地下掩埋的爐碴，環保局說埋在工業區不違法，至今未處理也未檢測。
陳椒華指出，爐碴直接埋在農田中，環保局若還堅持採用「溶出程序」，會低估可能的汙染，要求台南市環保局及農委會應補做土壤重金屬總量檢測、環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會（簡稱土基會）進行土壤重金屬總量檢測及地下水汙染調查，並在一個月內進行。
台南市環保局強調一切依法令行事，絕不掩護業者，全力配合地檢署偵辦案件，學甲三筆地號總面積1.247公頃，估計埋有3萬噸爐渣再製品，要求清理義務人依規定提報清理計畫進行清除，並需在180工作天內完成清理，否則將加重連續裁罰。
台南市環保局指出，109年3月針對學甲農地執行相關採樣及檢測作業，皆依環保署公告的標準檢驗方法辦理，分析結果戴奧辛及重金屬均未超過毒性溶出試驗標準，另土壤也未達汙染標準，但仍不應棄置於農地，已令其清理；另經濟部相關規定，爐渣經過處理程序符合再利用用途之產品並無規定限制使用於工業區土地。
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