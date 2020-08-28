時力立委質疑台南學甲爐碴田多疑點？ 市府：一切依法

台南縣學甲區大量爐碴遭不當丟棄回填農地等情形，時代力量立委陳椒華今天下午會同相關單位到現場會勘，陳椒華認為應比照後壁玉米田爐碴案，請農委會與環保署採樣用王水消化法檢測重金屬總量，及挖洞取水，不應只取表土做檢測；台南市環保局強調一切依法行事，已限業者180天內清除。

台南市學甲區2015年曾爆出農地被非法掩埋爐碴，甚至有上萬斤的爐碴米差點流入市面，去年慈福里長李新進再發現旁側三塊農地遭掩埋爐渣，提出檢舉，李新進說，2015年非法掩埋的爐碴移到學甲工業區堆放至今4年多未處理，另有一處爐碴堆置場後來賣給第三者蓋工廠，但地下掩埋的爐碴，環保局說埋在工業區不違法，至今未處理也未檢測。

陳椒華指出，爐碴直接埋在農田中，環保局若還堅持採用「溶出程序」，會低估可能的汙染，要求台南市環保局及農委會應補做土壤重金屬總量檢測、環保署土壤及地下水汙染整治基金管理會（簡稱土基會）進行土壤重金屬總量檢測及地下水汙染調查，並在一個月內進行。

台南市環保局強調一切依法令行事，絕不掩護業者，全力配合地檢署偵辦案件，學甲三筆地號總面積1.247公頃，估計埋有3萬噸爐渣再製品，要求清理義務人依規定提報清理計畫進行清除，並需在180工作天內完成清理，否則將加重連續裁罰。