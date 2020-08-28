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雲林百萬清潔獎金大賽 觀光人潮最多的北港鎮暫居第一

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，呼籲各鄉鎮全民一起清掃，爭取高分拿獎金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，呼籲各鄉鎮全民一起清掃，爭取高分拿獎金。記者蔡維斌／攝影

為把環境打掃變成全民生活運動，雲林縣環保局推出「環境清潔5S運動」，除將原本每年考核2次的環境整潔，加碼增為4次，並祭出百萬獎金推動鄉鎮清潔大賽，採定點與突檢兩項考核，環保局呼籲整潔成績落後的鄉鎮能全民合作迎頭趕上，打造優質環境、拿高額獎金。

很多人想擁有整潔的居家環境，卻不知道造成環境髒亂的根源前3名，環保局廢棄物管理科長吳其臻說，幾年來考核發現雜草、菸蒂、瓶罐是3大禍首，且以分隔島、停車場、防汛道和號誌十字路口，評比下來是屬較髒亂地方。

尤其十字口等紅綠燈，亂丟菸蒂或瓶罐的情形更嚴重，也是許多鄉鎮被扣分的地方，環保局長鄭育麟指出，想成為整潔之鄉，光靠清潔隊絕對不夠，需要運用全民力量，所以才推出整理、整頓、清潔、清掃、教養「5S運動」，人人養成每日打掃居家方圓5公尺習慣，形成一股運動，環境改善必有望。

鄭育麟說，過去環保媽媽評鑑全國各地整潔，雲林曾有3個鄉鎮5度入榜，這項評鑑雖已停止，雲林自評的腳步沒停過，今年更祭出154萬元作為清潔大賽獎金，最高可獲25萬元，為公平起見，將過去每年2次考核增為4次，增加突檢項目，以落實考核。

環保局今天公布上半年度兩次考核成績，擁有觀光人潮最多的北港鎮，目前暫居市鎮組冠軍，讓人刮目相看，也給雲林帶來正面形象，鄉組則是林內鄉第1，其中斗南和虎尾鎮進步最多，西螺和斗六、褒忠、東勢則有改善空間。

「輸人不輸陣」環保局長鄭育麟呼籲成績落後的鄉鎮，趕緊同心協力迎頭趕上，打造整潔之鄉人人有責，舒適居家又可拿獎金，何樂而不為。

雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，呼籲各鄉鎮全民一起清掃，爭取高分拿獎金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，呼籲各鄉鎮全民一起清掃，爭取高分拿獎金。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影
雲林縣環保局推出「5S運動」百萬獎金整潔大賽，各鄉鎮無不卯足全力清掃，爭取高分。記者蔡維斌／攝影

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