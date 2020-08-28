營造友善育兒空間 嘉縣議會通過綜合社福館逾億預算

嘉義縣面對老化及少子化夾擊，人口不斷流失，預估10月將跌破50萬人，縣府為營造友善育兒空間，爭取衛福部補助在人口最多的民雄鄉，建造首座綜合社會福利館，中央補助7600萬元，連同縣府自籌3897萬5千元，合計預算1億1497萬5千元，上午議會通過興建預算；縣府預計今年底前發包動工。

議會臨時會上午最後議程，通過建造綜合社福館的好消息。預定地在民雄鄉西安段663號，緊鄰民雄國中。預計建造空間共3樓，合計907.5坪，另依照建蔽率戶外空間預估340坪。

服務內容：1樓：公共托育家園、居家托育服務中心、便利商店。2樓：社福中心、新住民中心、身障個管中心、身障資源中心、輔具資源中心、親子廚房教室、社福教室。3樓：親子館、早療轉介中心及據點、多功能教室。

社會局說，未來完工啟用營運，設置綜合社會福利館的公設民營托嬰中心，可整合居家托育服務中心、新住民家庭服務中心及轄內日安民雄社會福利服務中心的社工員，提供完善家庭資源服務，連結早期療育中心宣導，早期發現、早期療育，藉社工員進行個案管理，提供早療資源服務。

提供接近便利性社區照顧服務模式，收費合宜，制定合理收退費標準，收托照顧比低，提供類家庭托育環境，減輕托育人員負擔，使受托幼童在溫馨照顧環境中成長。

收托弱勢及隔代教養家庭為主，及早啟蒙教育，降低長輩照顧幼童壓力，提供民眾多樣化托育服務管道，鼓勵民眾就業，提供托育人員就業機會，收托弱勢家庭幼童，連結社福館社工員的服務，減少高風險個案發生，提升縣民生活品質。