後疫情時代看好精準健康產業鏈 南科辦新銳廠商說明會

科技部南部科學園區管理局今天舉辦「生物及醫療科技產業」成果展，邀請廠商分享新冠肺炎「核酸檢測試劑」發展現況、展示國人自主研發小切口無角膜瓣飛雷屈光手術儀等軟硬體，強調科管局協助廠商為新冠肺炎「後疫情時代超前佈署，打造精準健康產業鏈，並配合政府六大核心戰略產業」，今天展示階段成果。

展出內容包括泉沂公司受矚目的新冠肺炎COVID-19核酸檢測試劑、全球唯二的艾克夏公司自主研發小切口無角膜瓣飛雷屈光手術儀之設備，及柏瑞醫公司的AI深度學習技術輔助癌症篩檢產品、巧醫公司的電腦輔助術前計劃系統、鴻曜公司的心臟幹細胞製劑及腦血管幹細胞製劑 、醫百公司的骨科及顱顏口腔手術導引系統、台灣植體公司的植牙導航定位系統、思創的智慧影像分析系統及自動光學檢測系統、翔安的體外脫針漏血警示系統、云醫的生理監測儀。

南科管理局表示，這是向各界宣示「打擊新冠肺炎及守護國人健康，南科管理局一直與全民並肩作戰，保護台灣」。

南科生醫產業聚落目前有近80家廠商，是國內主要生醫聚落。後疫情時代，民眾更需要精準健康產業全方位準確的照護，包含「精準診斷、治療、照護與預防」。從預防性新興疫苗研發到感染症狀診斷，篩選抗體與藥物，配戴特定設備做智慧防疫、使用物聯網做遠距照護，都是精準健康產業範圍。

科管局指出，南科生醫聚落發展至今，從傳產轉型至生產高階醫療器材歷經10年，無論是頂尖技術開發、國際市場拓銷、新南向及新創引進等推動，都扮演重要推手並盡全力扶持。