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焚化爐明年營運移轉 嘉縣議員競相爭取擴大提高回饋金

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣焚化爐明年營運移轉，議員競相爭取擴大提高回饋金。圖／環保局提供
嘉義縣焚化爐明年營運移轉，議員競相爭取擴大提高回饋金。圖／環保局提供

嘉義縣鹿草鄉垃圾焚化爐，以ＲＯＴ模式委託廠商代操作營運近20年，明年進行整建營運移轉，後年更換新廠商操作；焚化爐鄰近的鄉鎮市村里回饋金，以及掩埋「灰飛固化穩定物質」垃圾場所在地鄉鎮回饋金，引起外界關切，議會上午通過議員黃嫈珺提案，要求縣府重新檢討回饋金村里範圍，將受汙染的朴子市27里一併納入回饋。

「灰飛固化物質」掩場場所在地的民雄鄉議員林于玲、陳福成，批環保局支付給公所回饋金每噸只有200元，與台中市1萬2千元、隔壁的嘉義市2萬元，差距太大，太離譜了，給公所的土地租金也 偏低，對民雄很不公平，要求參考其他縣市回饋金比例增加調整。

黃嫈珺說，近年常接獲焚化爐周邊居民陳情，朴子市位在焚化爐下風處，長年受飛灰及異味，影響生活品質，但多數的里卻未納入回饋金範圍，對居民不公平，焚化爐明年底進行整建營運轉移ＲＯＴ，屆時請將朴子27里納入回饋範圍，平息民怨，兼顧公平正義。

環保局長張根穆說，除給村里回饋金，還有給公所的代操作處理費每噸300至400元，嘉義市委託民間代處理灰飛固化物質，費用才會高，嘉義縣使用公有掩埋場，針對回饋金分配比例，會參考其他縣市檢討送議會審議。　

張根穆表示，焚化爐年年蟬聯環保署全國評鑑最高榮譽特優獎，日處理垃圾最大容量900噸，由達和環保公司代操作營運，除處理轄區垃圾，還代處理雲林垃圾，20年合約期限後年屆滿，明年辦理ＲＯＴ重新招標及整修，之前議會通過回饋金條例會重新檢討。

焚化爐 嘉義 朴子

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