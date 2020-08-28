科學園區同業公會推動企業社會責任 今辦特色分享交流
台灣科學園區同業公會南部園區辦事處，今天舉辦2020南科企業社會責任特色分享交流活動，投入推動企業社會責任的相關廠商與學術機構60多家出席，分享交流推動經驗。
這項活動今年已是連續第9年舉辦，主辦單位還邀請推動企業社會責任績優的台灣穗高科技、世界先進積體電路、瀚宇彩晶、台灣神隆等知名企業說明如何推動實踐社會責任，並請成大管理學院分享大學社會責任實踐的在地案例。
科學園區公會南部辦事處長郭春暉表示，活動除了知名企業分享推動成果，也有個案特色觀摩交流與綜合座談。這是公會連續的九年配合南科管理局永續環境綠色園區推動計畫，希望協助發揮南科特色，促進園區廠商善盡企業公民責任，持續推動重視企業社會責任公益活動。
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