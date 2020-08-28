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影／疫情擋不住信眾虔誠 南鯤鯓代天府中元普度3647桌
北門南鯤鯓代天府每年在農曆7月10日舉辦中元普度，贊普桌數高達6千桌，被形容是全台最大普度場，祭拜的供品總價值超過千萬元，今年考量疫情衝擊經濟，贊普桌數砍半以上，原限量登記2000桌，但民眾贊普踴躍，最後總桌數3647桌。
南鯤鯓代天府諮詢顧問團主席暨鯤鯓王慈善基金會董事長侯博明，捐贈新臺幣一百萬元， 協助鯤鯓王慈善基金會全國各地急難救助專款專用。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜說，南鯤鯓廟舉辦中元普度，考量疫情衝擊景氣不好過，另為減少廟務負擔，決定縮小普度規模，包括五大斗燈首的「主普」桌數，和一般信眾、志工隊、鯤鯓王聯誼會宮廟等的「贊普」桌數，但原規畫減少限制總數2000桌，但基於對王爺虔誠信仰，「贊普」桌數都不願減少。
民俗上多數宫廟在農曆7月關廟門，但南鯤鯓廟在農曆7月不但不關廟門，並在農曆7月10日舉辦大普度孝敬好兄弟，部分贊普的祭禮貢品及白米也會捐助給關懷戶「呷平安」，讓普度更有意義。
南鯤鯓廟辦中元普度，今天下午1點邀請法師團遵循道教科儀開普、施放普度七星燈、放水燈、送孤，以慶讚中元，祈求合境平安。每年吸引許多信眾爭相報名贊普。
普度後約有7成贊普祭品將捐贈給弱勢戶，有交由廟方處理，也有自行找捐贈單位，如鯤鯓王先鋒官台北代府殿88桌，將捐大北門區弱勢家庭，萬善爺志工團70桌，捐蓮心園啟智中心、南鯤鯓王台日聯誼會70桌等捐弱勢。
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