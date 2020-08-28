斗六舊糖廠將修建 破天荒開放民眾參與工程實作

台糖公司斗六糖廠停產閒置20多年，立委蘇治芬爭取文化部、台糖公司將以8240萬元整修廠區老建築，活化露曙光；特別的是施工時將同步舉辦「工匠課程」讓民眾參見習古建築維護。台糖公司今天也表示，活化廠區樂觀其成，也會配合全力招商。

斗六糖廠被列為縣定文化景觀區，面積約10公頃，廠區已停工，期間曾有企業有意承租闢建養生村，後來因故中止，就閒置至今。

蘇治芬表示，修建斗六糖廠行政區包括總辦公大樓、辦公室、車庫及試驗室，合計8240萬元，文化部補助4成，其餘由台糖匡列預算，除打造原汁原味糖業的「前世今生」等歷史文化外，難能可貴的是，藉由修復工程，增開木作課程，培訓工匠，讓學員深入了解自然友善的建築精髓。

蘇治芬說，整修計畫中包含120萬元的「木構工匠人才培訓計畫」，讓工地變成教育基地，透過工匠的實作帶領，讓學員學習木造老建築整建與調查。