國慶焰火在台南漁光島 增設大型誘殺桶消滅病媒蚊

今年國慶焰火已選定在台南市安平區漁光島舉行，區公所與環保、衛生等單位連日來加強島上稽查，清除登革熱病媒蚊孳生源。由於漁光島林木多，市府將加設捕蟲桶，防止登革熱，讓民眾盡情觀賞高空焰火。

安平區長賴青足今天表示，今年國慶焰火觀賞點有戀愛廣場、林默娘公園、觀夕平台及四鯤鯓沙灘，因大部分地區都在安平，為讓旅客安心遊安平，最近已先後召開兩二次環境維護聯繫會議，邀請衛生局、環保局、衛生所、國家衛生研究院、漁光島權管單位、學校及漁光里里長共同開會。

他說，先針對誘卵桶卵粒數及陽性率偏高的區域進行環境整理，並透過群組相互提醒，一同維護環境整潔。另針對占用國有地者，預訂在9月10日再次進行聯合稽查，希望改善環境整潔。

市長黃偉哲之前已指示市府團隊全力辦好這次國慶焰火，一起努力振興台南觀光。安平腹地大且靠海邊，施放焰火的位置不僅離市區近，又可看到焰火在水中倒影，是觀賞焰火的絕佳景點。漁光島因種植大量防風林，蚊蟲數量多，擬增設大型誘殺桶，利用藥劑及黏膠吸引病媒蚊產卵並同步消滅，加強防治登革熱，讓大家盡情欣賞焰火。