台南336公頃原龍崎炸藥廠用地 地方要求設自然保留區

台南市龍崎區原退輔會龍崎炸藥工廠廢棄後，因地方抗爭不再提供設置廢棄物掩埋場，地方呼籲用地應完整保留，劃設地質公園及自然保留區。立委陳椒華邀請台南市議員許又仁、議員蔡旺詮、牛埔里前里長陳永和、牛埔里里長陳泰祥、時代力量台南黨部與環保署、農委會、營建署、國產署、退輔會、文化部、台南市政府等相關單位與民代、地方人士會商。

陳椒華表示，為勘查龍崎工廠與龍崎自然保留區地質、生態，追蹤自然地景審查進度，呼籲原龍崎工廠336公頃應完整保留，邀請市府農業局協助說明。

她說，去年市府將龍崎掩埋場預定場址共41公頃指定為「暫定自然地景」，行政院長蘇貞昌宣布，掩埋場開發許可執照到期不再展延，珍貴的自然地景不再會作為掩埋場，這項宣示讓長期守護龍崎的在地志工暫時鬆了一口氣。

龍崎炸藥工廠舊址位於龍崎區牛埔里，面積總共有336公頃，其中51公頃為歐欣公司所有。龍崎炸藥工廠1978年營運以來，其廠房及建物分散於谷地，因屬利用坡地為天然屏障的小型建物，土地利用密度低，使該區青灰泥岩惡地地形與自然生態維持良好穩定狀態，符合指定自然保留區條件。

陳椒華表示，因獨特泥岩惡地地質不只存在掩埋場預定地41公頃，在地團體及長期關注此案的環保團體，認為全區336公頃其實都具有保存價值，於是去年在地團體向農委會遞送「具自然地景價值者提報表」，希望中央農委會與地方主管機關台南市政府，儘速依照文資法第六章相關程序，將退輔會原龍崎炸藥工廠全區336公頃劃設為自然保留區。