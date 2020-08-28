疫情重創弱勢團體產品銷路 雲林縣府籲秋節用愛補回來

疫情衝擊身心障礙團體自產的產品銷路，雲林縣府今天舉辦優先採購身心障礙團體秋節產品促銷會，各團體以走秀方式行銷自家產品，並在縣府設攤開賣並提供試吃，縣長張麗善用三倍券購買並代言，呼籲大家用愛幫忙把弱勢團體失去的業績補回來。

「平平要購禮品，可兼作愛心，一舉兩得」縣長張麗善說，秋節是送禮旺季，身心障礙者的每項產品，都經過長時間的訓練和學習，付出比一般人多，目的是為證明他們也能自力自給，包括肥皂、洗碗精、柚子、手工餅、咖啡…等，全是身心障礙者努力的結晶，她期待大家用愛支持他。

疫情衝擊各團體和及庇護工場的銷量，今天十多個團體到縣府設攤促銷，包括身心照護協會的香草茶、圓夢庇護工場的月圓禮盒、糧莘庇護工場的紅藜餅乾禮盒、聽語障福利協進會的QQ雪花餅、小天使發展協會的手工餅乾、聲暉協進會的土鳳梨酥和金健康庇護農場的原汁原味鳳梨汁，以及慶興基金會緣享蘭花場的蘭花組盆，每盆蘭花都是由學員從養花到組盆一步步慢慢學習完成，送禮自賞兩相宜。

身心障礙照護協會的「媽祖保柚」，是與雲嘉南的柚農合作行銷，讓心智障礙學員負責管理照顧柚子樹，並學習採收、分裝、包裝及銷售。華聖啟能發展中心推出平安皂禮盒，每件產品都展現身心障礙者強韌的生命力及不放棄的熱忱。

社會處長林文志表示，「優先採購」是身心障礙者權益保障法中明訂的項目，今天不僅有自產的單一化產品，也有各種不同款式禮盒，都是秋節送禮最佳選擇， 也希望大家多支持，讓愛心抗疫。