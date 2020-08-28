嘉義縣議會新任秘書長與李光耀同名 外號總理趣事多
嘉義縣議會機要秘書李光耀7月獲議長張明達調升秘書長，姓名與已故新加坡建國之父、總理李光耀同名同姓，從小到大趣事多，李光耀說，「我從小讀書，外號就被稱為總理，老師課堂點名都會先點我，感謝父母取了好名字」。
50歲李光耀是高雄旗山人，娶嘉縣妻子，結婚定居嘉義，11年前跟隨議長張明達當助理，服務選區中埔鄉親，服務熱誠，辦事協調能力強，受議長信任、倚重。
7月16日秘書長黃尚文退休，議長張明達調升李光耀為秘書長，這次臨時會，他首次坐在議事殿堂秘書長座位，襄助議長綜理議事。
「你是新加坡總理？」李光耀遇到客人遞出名片，大家第一印象總是說，「哇！你和新加坡總理李光耀同名同姓」，李光耀說，新加坡總理李光耀大家耳熟能詳，小時候讀書外號就被稱為「總理」，到了現在還常被稱「總理」。從小到大趣事多。
李光耀嘉義農專森林經營科、文化大學森林經營系畢業，在職進修取得嘉義大學木質材料與設計學系碩士，擔任中埔警分局義仁警友站長、嘉大嘉義縣校友會理事長。
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