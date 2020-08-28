台南明年度總預算差短45億元 教育科學文化支出最多

台南市議會9月將舉行定期大會，台南市長黃偉哲今表示，110年度總預算案已籌編，歲入歲出差短從原本超過65億元縮為45億元，以舉借同額借款支應，歲出以教育科學文化、經濟發展和老弱福利為主，要以財政永續為通盤考量，讓每分錢發揮最大效應。

台南市政府主計處指出，因「財政收支畫分法」尚未完成立法程序，台南目前財政狀況比其他直轄市吃緊，自籌財源也是六都最低，稅收方面受新冠肺炎疫情影響，中央雖大幅增加教育方面補助，但因110年度持續採取各項房屋稅輕稅措施，自籌財源收入仍較往年減少，大部分重大建設仍需仰賴中央補助，因此在預算籌編面臨很大困境。

主計處表示，總預算案秉持「零基預算」精神，依原有各項計畫及擬議新興計畫加以檢討，台南市歲入編列961億7008萬7千元，歲出編列1006億8145萬7000元，歲入歲出差短45億1137萬元，以舉借同額借款支應。

根據統計，歲出以教育科學文化支出最多，編列381億7946萬2000元，占37.92%；其次為經濟發展支出196億1563萬6000元，占19.48%；社會福利支出編列155億9萬5000元。歲入方面，以稅課收入最多，編列477億2747萬8000元，占49.63%。

為均衡區域發展，市府將農路改善、道路新闢等建設性預算列為優先施政項目，其中，農路及農水路等相關預算在今年度已增加1.2億元，明年度再提高1.05億元，從黃偉哲上任以來，相關預算已大幅增加2.25億元。另外，道路新建及公園新闢預算部分編列5.43億元，也比今年度的2.84億元大幅成長。