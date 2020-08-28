睽違逾20年 台灣文旦再次搶攻日本市場

睽違逾20年，台灣文旦再次前進日本，首櫃台南文旦11公噸今天集貨，預定9月中旬送到東京。這些文旦除銷售外，還有107箱是送給日本政要及供應學校營養午餐。

今年台南文旦外銷除已出貨到加拿大、新加坡、中國及香港外，輸日首櫃逾3600箱11公噸今天集貨將送往台灣省青果運銷合作社台中分社，進行連續12天低溫殺蟲檢疫處理，預定9月中旬裝櫃啟航送到日本東京。

台南市長黃偉哲和農糧署長胡忠一今天在麻豆農會加工處理廠宣布，這批輸日文旦中，7箱將送給茨城縣知事、笠間市長等7名日本政要，100箱供應日本學校師生營養午餐。

黃偉哲感謝農糧署打通中斷20多年的日本通路，讓台灣文旦在日本各地都能被看見。他表示，台南文旦打開加拿大多倫多通路及銷至新加坡後，又重新開闢日本通路，也讓今年台南文旦有點供不應求。

胡忠一說，民國106年之前，台灣文旦每年外銷量約2200公噸至2400公噸，107年增至3365公噸，去年4912公噸，今年目標是突破5000公噸。

台南市文旦種植面積1106公頃，是全台最大產區，約占26%，集中於麻豆區（843公頃）、下營區（96公頃）、官田區（27公頃），目前採收進度達70%。

台南市政府農業局長謝耀清表示，文旦主要外銷中國，去年同期全台外銷中國占比為89%，今年減至71%，加拿大、日本及香港相對增加；市府將持續開拓其他國外市場，避免過度集中於中國。