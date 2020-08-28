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水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨
受西南氣流影響，台南雖有明顯雨勢，但集中在沿海和平地，南化水庫在昨天中午12點半滿庫溢流持續到今天仍在溢流中，曾文水庫集水區兩天累計雨量只有7、80毫米，水庫進帳約2千萬立方公尺，蓄水率稍回到3成5，但距滿庫還差3.3億立方公尺。
水利署南區水資源局副局長鄒漢貴表示，南化水庫原本就接近滿庫，集水區這兩天累計雨量達8、90毫米，陸績流入水庫後，昨天中午12點半達滿水位自然溢流，持續到今天仍在溢流中。
曾文水庫集水區前兩天幾乎無明顯降雨，昨天雨量稍大，兩天累計達7、80毫米，逕流量已達2千萬立方公尺，根據南水局即時水情資訊統計，截至上午112曾文水庫蓄水量為1億7千820萬立方公尺，蓄水率3成5，距離滿庫還有一大距離。
鄒漢貴說，2天來估計水庫至少可進帳2千萬噸，但對農業用水挹注較大，原本「供8停5」這次提早一天「間斷」且延後3供灌，停供4天可省下1千5百萬立方公尺，對整個水情稍有幫助，至10月供水可穩定，但曾文水庫最好要滿庫，明年供水才可無虞。
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