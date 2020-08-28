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飯店推超逼真「BBQ蛋糕」 鋪上造型雞腿肉、玉米筍
中秋節將至，台南晶英酒店法籍西點行政主廚羅倫打破品嘗中式月餅的傳統，以齊聚烤肉作為發想，推出視覺系「BBQ造型蛋糕」，烤盤上唯妙唯肖的雞腿肉及玉米筍，讓人彷彿聞到陣陣烤肉香氣。
晶英酒店指出，「BBQ造型蛋糕」有堅硬的巧克力外殼，包覆鬆軟的榛果巧克力海綿蛋糕和脆片果仁糖，入口時微苦的黑巧克力襯托出牛奶巧克力慕斯的甜味，上面各式食材造型的翻糖，更是令人會心一笑。
除了可供多人享用的造型蛋糕，晶英酒也推出個人獨享的3款大人味「胖卡龍」，在傳統上下兩層的蛋白脆餅中填入比原本多出3到4倍的夾心，包括「莓好時光」、「橙香威士忌」、「微醺玫莓」；另外，還選用府城特產鳳梨蜜餞結合日式抹茶的「綠野仙蹤」、巧克力與黑松露搭配的「黑色奇蹟」、以及夾著焦糖香草慕斯及堅果的「晶光閃閃」。
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