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影／20年首度 台灣文旦今年首進世界最難攻進日本市場

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
20年來，台灣首度出口麻豆文旦前往日本，今天在台南市麻豆區農會舉行記者會。記者吳淑玲／攝影
20年來，台灣首度出口麻豆文旦前往日本，今天在台南市麻豆區農會舉行記者會。記者吳淑玲／攝影

20年來台灣首度外銷麻豆文旦前往日本，農糧署署長胡忠一與台南市長黃偉哲今天在台南市麻豆區農會召開記者會，今年第一櫃輸日本的文旦由麻豆區農會集貨11公噸，今天在產地集貨後送往台灣省青果運銷合作社台中分社，進行1℃連續12天的低溫殺蟲檢疫處理，預計9月中裝櫃啟航至日本東京，預定9月25日在日本超市銷售。

農糧署和台南市府也共同致贈台南文旦給多位日本政要，包括茨城縣知事和笠間市市長等7名政要，另外致贈100箱供應學校師生營養午餐，將由近2千名學童品嘗，今天由笠間市臺灣辦事處處長木下知香代表受贈。今年外銷特別設計文宣品，加強宣導文旦食用方法及介紹產品特色，盼優質台南文旦成功征服日本消費者的味蕾！

農糧署長胡忠一表示，從105年起計畫性培養日本二線城市學童從小認識台灣香蕉，成功突破台蕉僅在日本東京、大阪名古屋及福岡等一線城市銷售；今年再贈送芒果給日本和笠間市市長等及學童品嘗，都驚為「世界最優質的芒果在台灣」，將複製香成功模式在文旦產業，進軍日本市場也進行食農教育，把世界最優質的生產履歷文旦賣到全世界最難攻進的日本市場；今年文旦外銷至少5千公噸，目標是6千公噸。

黃偉哲表示，今天到麻豆看到優良文旦出口，真的是很感動，非常謝謝農糧署重新打開中斷20多年的日本通路，今年的文旦產銷秩序都很平穩，又能讓日本的朋友能夠品嘗到優質的文旦，之前去新加坡再銷到加拿大多倫多，加拿大溫哥華本來就有在銷，加拿大東岸、西岸有在銷，東南亞也在銷、東北亞也在銷，很多好的果品可以讓外國朋友品嘗到，將來會更四通八達。

農業局局長謝耀清表示，文旦柚主要外銷國為中國，去年同期全臺外銷中國占比為89%，今年減少至71%，中國以外的市場如香港、加拿大及日本相對增加。為避免市場過度集中於中國，市府持續開拓其它國外市場，如加拿大及新加坡市場，並增加供貨量。農委會發放的農遊券使用效期至9月17日，歡迎全國民眾到台南使用農遊券購買當季文旦等農特產品。

農糧署長胡信一（右）與日本茨城縣笠間市臺灣辦事處處長木下知香。記者吳淑玲／攝影
農糧署長胡信一（右）與日本茨城縣笠間市臺灣辦事處處長木下知香。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏（左）表示，有生產履歷的麻豆文旦將首度外銷日本。記者吳淑玲／攝影
台南市麻豆區農會總幹事孫慈敏（左）表示，有生產履歷的麻豆文旦將首度外銷日本。記者吳淑玲／攝影
20年來，台灣首度出口麻豆文旦前往日本，今天在台南市麻豆區農會舉行記者會。記者吳淑玲／攝影
20年來，台灣首度出口麻豆文旦前往日本，今天在台南市麻豆區農會舉行記者會。記者吳淑玲／攝影

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