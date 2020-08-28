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阿里山保育山羌有成 攝影師拍山羌覓食近1小時萌樣療癒

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處。圖／蘇家弘提供

海拔2488公尺的嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，去年從保育類改為一般類的山羌，繁殖數量增加，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處，山羌不怕人，蘇家弘記錄山羌覓食長達50分鐘，看著山羌覓食感到療癒。

蘇家弘說，13日上午在小笠原山發現1隻公山羌，出來覓食草根，跟牠相處30分鐘；15日中午又在小笠原山，發現1隻公山羌帶小山羌，出來覓食草根莖，跟牠相處20分鐘。

26日中午第三次在小笠原山發現1隻公山羌，出來覓食射干菖蒲根莖，這次覓食時間長達50分鐘，非常療癒，山羌過去常遭人獵殺賣到山產店，近幾年保育有成，山羌族群增加。

山羌覓食射干菖蒲根莖，射干菖蒲屬鳶尾科，多年生草本植物，有地下球莖，葉片基部為扇狀展開，似菖蒲，其花與射干相似，橙紅色的花，有6片花瓣，「之」字形生長的花序甚為特殊，此時正是盛開季節。

山羌平均體長40至70公分，尾長4至10公分，最重可達12公斤，體毛褐色，體背較暗為黑褐色，幼羌身上白色斑點，雌山羌頭部有黑色盾狀紋路；雄山羌頭部有Y字型黑色紋路，雄羌犬齒發達，頭部有黃色短角，最多僅一叉，雌雄有一定領域，日行性，多吃植物嫩葉、嫩芽。

嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山森林遊樂區小笠原山，動植物保育有成，長期駐守阿里山的生態觀察家暨攝影師蘇家弘，最近接連與山羌近距離相處。圖／蘇家弘提供

阿里山 森林遊樂區

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