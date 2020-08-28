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台灣蝦養殖用藥？南市府：不應未查證「謡言」傷害產業
近日網路媒體報導，有關臺灣蝦養殖用藥的議題，引起各界關心，臺南市政府農業局表示，台南蝦類養殖主要與虱目魚、台灣鯛等混養，近年來經大力推廣產銷履歷驗證及友善環境的生態養殖方式，從改善養殖環境來生產優質國產蝦，讓消費者可以放心買、安心吃。
農業局表示，食品安全是消費者及養殖者都很重視的問題，養蝦投藥成本高，也沒有明顯效果，現況養殖漁民幾乎都不會投藥，而是從環境改善、養殖管理來降低疾病產生。
農業局呼籲，商業經營不應以打擊本土產業為手段，尤其是有話語影響力的人，對說話更要謹慎，不要道聽塗說更不要以偏概全，讓外界毫無根據的謠言，抹殺了養殖漁民及產業達人們的辛勞與努力。
台南市動物防疫保護處也持續輔導養殖場疫病防治，如需用藥則依「水產動物用藥品使用規範」，遵照獸醫師(佐)處方箋所指示之用法用量及停藥期等規定使用，以確保水產動物安全並避免藥物殘留未符規定。
農業局強調，為了推廣安心無毒的農產品，台南市政府及養殖漁民，都付出很大的努力，不希望有任何謠言扼殺漁民努力的成果，未來會繼續輔導漁民養蝦取得產銷履歷認證，並強化水產品未上市藥物抽驗，確保安全鮮蝦上市，以保障消費者的健康權益。
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