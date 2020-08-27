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想吃嗎？ 9月1日雲林林內捐熱血 爆漿大波蘿免費送
新冠肺炎疫情還未停歇，血庫又鬧血荒！雲林林內一家知名麵包店祭出「捐血送爆漿大波蘿」活動，希望助血庫一臂之力，鼓勵民眾踴躍挽袖，響應9月1日上午9點至下午4點30分，在林內鄉公所對面廣場舉行的巡迴捐血。
林內永光西點麵包店招牌的「爆漿大波蘿」常常一出爐就搶購一空，老闆說，自己無法捐血，但仍心繫缺血危機，因此決定「送波蘿」，捐250c.c.送一顆、500c.c.送兩顆。
雲林捐血站企劃陳修戎表示，目前血庫最缺A、O型血液，每年單月1日巡迴車會至林內鄉舉辦捐血活動；民眾也可利用平日上午8點至下午5點，前往位在斗六後火車站的雲林捐血站捐血。
縣議員邱世文說，該家麵包店非常熱心為公益宣傳，此次直接以行動支持，消息一發布在網路上即獲得許多鄉親回應，「相約9月1日林內捐血見」。
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