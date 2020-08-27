知名地標變危險路口 雲林虎尾鐵橋對街人行道將拆除
雲林縣虎尾鐵橋緊鄰虎尾糖廠，是當地知名景點，最近縣府工務處正在進行「虎尾周邊街道系統整合串接改善計畫」第一期工程，並在糖廠外牆畫設人行道，但因有視線差距，造成行經的汽機車有安全疑慮，虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘今天邀集工務處長汪令堯前往現場會勘，並當場決定將人行道拆除，恢復原本路寬，讓行人及車輛皆能安全通行。
虎尾鐵橋及糖廠前的三叉路口，最近正在施行改善工程，但新設的人行道在網路上引起網友討論，許多人認為多了人行道，反而壓縮行車及行走空間，變成極度危險的路口，且平時車流量大，加上視線落差，容易造成事故。
附近住戶說，早晨許多人都會在鐵橋周邊運動，人行道的設計反倒提升通行壓迫感，讓人不敢貿然通行。
丁學忠說，該路段原先是糖廠外牆影響行車安全，經協調後圍牆已內縮，然而改善工程新建的人行道，卻又占了路寬，同樣問題再次浮現，希望工務處能設法改善。
汪令堯表示，該期工程施作改善範圍，以林森路段周邊街道系統，包含雲林布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍和虎尾登記所，及虎尾糖廠前中山路至虎尾鐵橋路段沿線，並銜接至雙鐵綠廊自行車道，預計9月21日完工，經與施工單位商討改善設計，即刻將人行道拆除，增加用路人視距及反應時間。
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