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「奇美科普營」今落幕 230學童動手玩AI與綠能科技
奇美實業暑假舉辦「奇美科普營」，230位仁德及善化區9所小學五年級學童參加，活動今天結束。奇美表示，這次營隊特別透過積木手作課程，親自打造程式機器人及體驗綠色能源的運用，啟發學童對AI人工智慧、綠能科技以及環境永續的興趣與關懷，為學童的暑假增添知性樂趣。
營隊自8月17日至8月27日分8梯次，每梯次約30位小朋友，除營隊學童以仁德區五年級小朋友為主，也與台南大學服務性組織「Devossion」團隊攜手，由同學們規畫營隊活動並擔任隊輔，陪伴孩童學習、完成各項團隊任務。
「奇美科普營」從探索奇美實業展示間開始，透過小組問答競賽讓小朋友了解工業產品與日常生活的密不可分。而今年的營隊主題是AI人工智慧及綠色能源，上午安排「人工智慧小學堂」，利用Gigo智高積木的邏輯編程機器人，引導孩童學習程式設計的邏輯和基本概念，並發揮合作精神及創意組裝不同造型的機器人作為成果競賽，激盪小朋友的腦力和想像力。
下午則特別帶領小朋友們參訪剛啟用的「奇美綠能園區」，認識綠色能源相關知識及園區內的樹木生態。孩童們除了於「奇美綠能館」內聆聽導覽解說和體驗互動遊戲，更設計水動能車實作與小組競賽，讓小朋友了解氣壓與水壓的科學原理，將綠色能源應用在生活上。
奇美實業表示，企業秉持共創永續幸福的信念，將持續積極投入生態環境、科技和文化等相關的教育推廣活動，持續深耕在地，定期舉辦科普營，透過多樣的主題和課程體驗，讓小朋友能夠進一步了解科學的奧秘，並啟動探索的熱情和想像的力量。期待未來有更多的學童，將「奇美科普營」所學的知識實踐，使生活處處充滿無限潛能。
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