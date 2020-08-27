聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南永康中華路今第三次塌陷 各單位會勘找出事主善後

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南永康中華路今第三次塌陷，各單位會勘找出事主善後。圖／讀者提供
台南永康中華路今第三次塌陷，各單位會勘找出事主善後。圖／讀者提供

台南市永康中華路、勝華街口因連日大雨，南下慢車道路面塌陷，今天出現大小兩個直徑近兩公尺坑洞；因這個路段最近3周已第三次路面凹陷，永康區公所邀集自來水公司、工務局、水利局等相關單位會勘。下午市府副秘書長邱忠川到場關切，表示市府重視用路人及周邊住家的安全，應儘速找出權責單位，妥善處理避免坍陷擴大，並找出下陷原因根本解決。

附近民眾表示，該路段不久前4日、25日都出現發生路面凹陷，這次還掏空且不斷灌水，附近民眾很擔心崩塌擴大，危及路邊建築與往來民眾安全。

永康區長張睿民表示，公所接到通報第一時間，即派員協同相關單位勘查研判可能原因，市府相關單位中午封路開挖，因為這段路地面下相關的管線單位非常多，必須進一步調查釐清原因後才能施工回填，今天從早到下午一直大雨不斷，必須待雨停抽水後才能確認凹陷原因。

張睿民指出，各單位初步討論研判，可能為地面下的水溝或管線設施出現破損或脫落，大量水流沖刷帶走道路底土造成掏空下陷；目前管制車輛通行，中午成立前進指揮所調動大型機具進行開挖，以釐清掏空原因及後續處理權責單位。

台南永康中華路今第三次塌陷，各單位會勘找出事主善後。圖／讀者提供
台南永康中華路今第三次塌陷，各單位會勘找出事主善後。圖／讀者提供

崩塌 車道

延伸閱讀

影／台南大雨永康中華路路面凹陷 施工中警籲民眾改道

相關新聞

台南畜產設置 議員籲訂自治條例

台南市畜產設置過程，頻頻引發居民抗爭，台南市議員李宗翰等人，昨提出台南市畜產自治條例草案，要求「距離住宅、學校、機關等用...

「奇美科普營」今落幕 230學童動手玩AI與綠能科技

奇美實業暑假舉辦「奇美科普營」，230位仁德及善化區9所小學五年級學童參加，活動今天結束。奇美表示，這次營隊特別透過積木...

台南永康中華路今第三次塌陷 各單位會勘找出事主善後

台南市永康中華路、勝華街口因連日大雨，南下慢車道路面塌陷，今天出現大小兩個直徑近兩公尺坑洞；因這個路段最近3周已第三次路...

90歲印尼阿嬤嘗蜂巢糕 許效舜、江宏恩送愛解鄉愁

高齡90歲的張阿嬤是印尼籍，遠嫁來台近60年，今年與先生適逢「鑽石婚」，本應開心慶祝，但因家境貧困，兩人只靠撿回收維生，...

百年古蹟阿里山蔣公行館封閉未見修復 遊客投訴議員

嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望，有人向議員何子...

台南9成公立國小遊戲場不符規定 教育局：2年內全改善

衛福部在106年修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，台南市議長郭信良指出，台南市有9成公立國小遊戲設施不符規定，要求...

嘉義縣小學生每周免費喝牛羊豆奶 翁章梁開學前送好禮

下周開學，嘉義縣政府上午在中庭舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年級學生，免費供應...

嘉市府為身障團體行銷中秋禮盒 一下子就破2千盒

今年受疫情影響，身障團體的捐助短少，嘉義市府今天辦記者會協助再耕園庇護工場、嘉愛啟智協會、嘉市腦麻協會等身障團體，行銷中...

三倍券訂中秋禮盒做愛心 台南市5家庇護工場推出優惠

台南市政府今天舉辦「庇護振興送 中秋好禮購」庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲感謝三商美邦人壽、台南紡織、伽碩企業、...

南市10月前完成學校電力系統盤點 班班有冷氣向前行

開學在即，冷氣是家長、學生最關心的問題，台南市教育局長鄭新輝今天表示，預計在10月前完成全市279所學校的電力系統、太陽...

甘惠忠神父生前夢想 賴清德為伯利恆兒童發展中心揭牌

副總統賴清德今天出席台南市學甲區「伯利恆兒童發展中心」揭牌，這是美國籍甘惠中神父生前推動的願望，但已來不及見證，賴清德細...

打通台南高鐵特區交通動脈 大潭交流道將添新匝道

台南市為打通台南高鐵特區交通動脈，再加上高鐵台南站運量攀升，除了今年底將完成新闢沙崙綠能科學城聯外道路，台南市政府也向中...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。