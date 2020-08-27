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台南永康中華路今第三次塌陷 各單位會勘找出事主善後
台南市永康中華路、勝華街口因連日大雨，南下慢車道路面塌陷，今天出現大小兩個直徑近兩公尺坑洞；因這個路段最近3周已第三次路面凹陷，永康區公所邀集自來水公司、工務局、水利局等相關單位會勘。下午市府副秘書長邱忠川到場關切，表示市府重視用路人及周邊住家的安全，應儘速找出權責單位，妥善處理避免坍陷擴大，並找出下陷原因根本解決。
附近民眾表示，該路段不久前4日、25日都出現發生路面凹陷，這次還掏空且不斷灌水，附近民眾很擔心崩塌擴大，危及路邊建築與往來民眾安全。
永康區長張睿民表示，公所接到通報第一時間，即派員協同相關單位勘查研判可能原因，市府相關單位中午封路開挖，因為這段路地面下相關的管線單位非常多，必須進一步調查釐清原因後才能施工回填，今天從早到下午一直大雨不斷，必須待雨停抽水後才能確認凹陷原因。
張睿民指出，各單位初步討論研判，可能為地面下的水溝或管線設施出現破損或脫落，大量水流沖刷帶走道路底土造成掏空下陷；目前管制車輛通行，中午成立前進指揮所調動大型機具進行開挖，以釐清掏空原因及後續處理權責單位。
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