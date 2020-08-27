90歲印尼阿嬤嘗蜂巢糕 許效舜、江宏恩送愛解鄉愁

高齡90歲的張阿嬤是印尼籍，遠嫁來台近60年，今年與先生適逢「鑽石婚」，本應開心慶祝，但因家境貧困，兩人只靠撿回收維生，為了省錢也不敢大肆慶祝，今天縣長張麗善、副縣長謝淑亞，和藝人許效舜、江宏恩「送愛到偏鄉」，特地前往住在古坑的張阿嬤家送上關懷禮，兩老見到眾人，當場感動到哽咽，張婦開心地說，「沒想過還有人將我們兩老放在手心疼…」。

「又見老朋友！」知名藝人許效舜、江宏恩今天睽違1年再度來到雲林，探視華山基金會服務的長者，縣長張麗善和副縣長謝淑亞也到場獻祝福，大家齊心協力送愛到偏鄉，彌補長者今年無法參加公益棒球賽、中秋餐會，和秋季郊遊等活動的失望心情。

第一站來到古坑鄉永光村的張阿嬤家，華山基金會事前偷偷準備印尼甜點蜂巢糕，給張阿嬤一個驚喜，深受感動的她喜極而泣，還先餵丈夫吃一口，再自己品嘗，甜蜜又真實的互動羨煞旁人。

華山基金會站長楊舒婷說，真性情的張阿嬤，不擅中文，對口語溝通很沒自信，但總以真實情緒表達內心感受，張阿嬤今天「高潮迭起」的反應，可想而知她非常驚喜和開心。

台灣閃亮之星棒球隊年年巡迴全台各地，舉辦明星公益棒球賽，為弱勢族群發聲。去年6月，為了幫華山基金會募集善款關懷老人，許效舜、江宏恩來到雲林斗六棒球場參加球賽，與住在古坑鄉的張阿嬤、范阿公有過一面之緣，今天他們前往爺奶家，有如和許久未見的老朋友敘舊，氣氛溫馨。

真摯的互動感染了現場氛圍，張麗善表示，雲林縣高齡者占18%，多數人的孩子不在身邊，獨居者或老夫妻僅有縣府、社福團體，及社會大眾的關愛，希望疫情過後，各界奉獻公益的愛心能回溫，讓弱勢長者不孤獨。