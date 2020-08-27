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百年古蹟阿里山蔣公行館封閉未見修復 遊客投訴議員

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望。圖／取自何子凡臉書
嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望。圖／取自何子凡臉書

嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望，有人向議員何子凡投訴質疑修復工程延宕。嘉義林管處說，古蹟修繕因應計畫已經文資審議委員會審核通過，目前進行細部工程設計審查，預計年底發包整修，並未延誤。

何子凡說，去年9月因貴賓館部分屋瓦毀壞，雨時漏水，影響內部裝飾與家具，加上阿里山區濕度高，木構與木質家具發霉情形日益嚴重，嘉義林管處要整修，因貴賓館為縣定古蹟，須先經縣文資委員會審查確認整修方式。

2月26日林管處送縣府審查，6月20日審查通過，林管處答覆預計今年底前發包，工期2年；有登山民眾投訴指貴賓館荒廢閒置多時，遲遲未啟動整修，他特地上阿里山查勘並詢問嘉義林管處。

林管處副處長李定忠說，阿里山貴賓館縣定古蹟，依文化資產保存法，整修管理維護因應計畫要經文資委員會審核，計畫審查通過，工程細部設計按委員意見還在審查，林管處依法行事，未拖延整修。文化觀光局長許有仁說，文資委員會審查通過整修計畫，後續由林管理執行修護。

文觀局說，阿里山貴賓館原是營林所嘉義出張所興建招待所，位在阿里山上氣候寒冷、地點偏僻建成後使用率不高；日治昭和1920年代起陸續有日本皇族住宿；昭和10年（1935年）日人在台灣舉行始政40年博覽會重新整修，作為展覽會一部份；二戰後蔣介石總統將此設為行館，數度到此避暑。

建築為標準日室空間，結構有台基、牆身及屋頂三大項。從低到高的構成分別是石材台基、半圓片狀木條、木造窗戶、窗戶出簷、收邊水平帶、屋頂，內有臥室、會議廳、廁所等，主體以檜木為主，輔以石材的傳統日式建築。

嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望。圖／取自何子凡臉書
嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望。圖／取自何子凡臉書
嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟，阿里山貴賓館原是營林所嘉義出張所興建招待所，二戰後蔣介石總統將此設為行館，數度到此避暑。圖／取自文觀局官網
嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟，阿里山貴賓館原是營林所嘉義出張所興建招待所，二戰後蔣介石總統將此設為行館，數度到此避暑。圖／取自文觀局官網

阿里山 古蹟

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