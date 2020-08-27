嘉義縣小學生每周免費喝牛羊豆奶 翁章梁開學前送好禮

下周開學，嘉義縣政府上午在中庭舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年級學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，讓學童選擇，翁與裝扮小牛羊的小朋友及來賓，一起喝牛奶，場面熱鬧溫馨。

活動由水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演，翁章梁戴乳牛帽登場，與小學生透過「答喙鼓」互動，說明縣府重視營養教育，落實教育白皮書「重健康」目標。

翁章梁過去擔任社會局長，建議前縣長張花冠每周一次供應學童鮮牛羊豆奶，受限財源，只限小一、二年級，翁上任籌措財源，新學年將福利擴大到小一到六年級學童，翁章梁強調，可造福1萬8千名學童，1年經費超過1360萬元，雖所費不貲，但為了嘉義囝仔健康與未來，這筆花費絕對值得！