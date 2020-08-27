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嘉義縣小學生每周免費喝牛羊豆奶 翁章梁開學前送好禮
下周開學，嘉義縣政府上午在中庭舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年級學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，讓學童選擇，翁與裝扮小牛羊的小朋友及來賓，一起喝牛奶，場面熱鬧溫馨。
活動由水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演，翁章梁戴乳牛帽登場，與小學生透過「答喙鼓」互動，說明縣府重視營養教育，落實教育白皮書「重健康」目標。
翁章梁過去擔任社會局長，建議前縣長張花冠每周一次供應學童鮮牛羊豆奶，受限財源，只限小一、二年級，翁上任籌措財源，新學年將福利擴大到小一到六年級學童，翁章梁強調，可造福1萬8千名學童，1年經費超過1360萬元，雖所費不貲，但為了嘉義囝仔健康與未來，這筆花費絕對值得！
翁章梁說，自己讀國小，最期待每周一次喝牛奶幸福時光，直到長大仍念念不忘，乳品不僅能讓孩子骨骼強健、營養加倍，更能促進學童身體健康，發揮學習最大效益，兼顧體質過敏或吃素學童也能享用適合自己飲品，特別加入豆奶等選項，關注國產非基改豆類雜糧生產乳製品，是食農教育具體呈現，翁章梁感謝學校對營養教育與免費乳品政策支持，希望鄉親重視囝仔健康，讓學童身心健康。
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