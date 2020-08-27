快訊

兇猛比特犬突然攻擊無辜騎士 鄰居：傷者腿部血肉模糊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義縣小學生每周免費喝牛羊豆奶 翁章梁開學前送好禮

聯合報 / 記者魯永明/嘉義縣即時報導
嘉義縣政府舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，翁與裝扮小牛羊小朋友及來賓，一起喝牛奶。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，翁與裝扮小牛羊小朋友及來賓，一起喝牛奶。記者魯永明／攝影

下周開學，嘉義縣政府上午在中庭舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年級學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，讓學童選擇，翁與裝扮小牛羊的小朋友及來賓，一起喝牛奶，場面熱鬧溫馨。

活動由水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演，翁章梁戴乳牛帽登場，與小學生透過「答喙鼓」互動，說明縣府重視營養教育，落實教育白皮書「重健康」目標。

翁章梁過去擔任社會局長，建議前縣長張花冠每周一次供應學童鮮牛羊豆奶，受限財源，只限小一、二年級，翁上任籌措財源，新學年將福利擴大到小一到六年級學童，翁章梁強調，可造福1萬8千名學童，1年經費超過1360萬元，雖所費不貲，但為了嘉義囝仔健康與未來，這筆花費絕對值得！

翁章梁說，自己讀國小，最期待每周一次喝牛奶幸福時光，直到長大仍念念不忘，乳品不僅能讓孩子骨骼強健、營養加倍，更能促進學童身體健康，發揮學習最大效益，兼顧體質過敏或吃素學童也能享用適合自己飲品，特別加入豆奶等選項，關注國產非基改豆類雜糧生產乳製品，是食農教育具體呈現，翁章梁感謝學校對營養教育與免費乳品政策支持，希望鄉親重視囝仔健康，讓學童身心健康。

水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演。記者魯永明／攝影
水上國小舞蹈藝才班帶來「元氣滿滿幸福學堂」暖場表演。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，小朋友開心喝牛奶。記者魯永明／攝影
嘉義縣政府舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年學生，免費供應牛奶、羊奶、豆奶，每周飲用1次，小朋友開心喝牛奶。記者魯永明／攝影
嘉義縣長翁章梁(右二)戴乳牛帽登場，與小學生透過「答喙鼓」互動，說明免費喝牛羊豆奶政策。記者魯永明／攝影　
嘉義縣長翁章梁(右二)戴乳牛帽登場，與小學生透過「答喙鼓」互動，說明免費喝牛羊豆奶政策。記者魯永明／攝影　

翁章梁 嘉義 食農教育

延伸閱讀

超高齡嘉義縣 長照資源不足3鄉鎮獲補助布建長照機構

164線車禍多 嘉縣趕送改善計畫

影／朴子市配天宮首辦未婚男女拋繡球 翁章梁扮月老牽紅線

一通電話就能讓長輩盡情歡唱！ 嘉義縣新文康車首航

相關新聞

台南畜產設置 議員籲訂自治條例

台南市畜產設置過程，頻頻引發居民抗爭，台南市議員李宗翰等人，昨提出台南市畜產自治條例草案，要求「距離住宅、學校、機關等用...

百年古蹟阿里山蔣公行館封閉未見修復 遊客投訴議員

嘉義縣阿里山森林遊樂區的縣定百年古蹟：阿里山貴賓館（蔣公行館），損壞封閉1年，遲遲未見修復開放，遊客失望，有人向議員何子...

台南9成公立國小遊戲場不符規定 教育局：2年內全改善

衛福部在106年修正發布「兒童遊戲場設施安全管理規範」，台南市議長郭信良指出，台南市有9成公立國小遊戲設施不符規定，要求...

嘉義縣小學生每周免費喝牛羊豆奶 翁章梁開學前送好禮

下周開學，嘉義縣政府上午在中庭舉辦「免費牛羊豆奶、造福嘉義囝仔」記者會，縣長翁章梁宣布，補助國小一至六年級學生，免費供應...

嘉市府為身障團體行銷中秋禮盒 一下子就破2千盒

今年受疫情影響，身障團體的捐助短少，嘉義市府今天辦記者會協助再耕園庇護工場、嘉愛啟智協會、嘉市腦麻協會等身障團體，行銷中...

三倍券訂中秋禮盒做愛心 台南市5家庇護工場推出優惠

台南市政府今天舉辦「庇護振興送 中秋好禮購」庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲感謝三商美邦人壽、台南紡織、伽碩企業、...

南市10月前完成學校電力系統盤點 班班有冷氣向前行

開學在即，冷氣是家長、學生最關心的問題，台南市教育局長鄭新輝今天表示，預計在10月前完成全市279所學校的電力系統、太陽...

甘惠忠神父生前夢想 賴清德為伯利恆兒童發展中心揭牌

副總統賴清德今天出席台南市學甲區「伯利恆兒童發展中心」揭牌，這是美國籍甘惠中神父生前推動的願望，但已來不及見證，賴清德細...

打通台南高鐵特區交通動脈 大潭交流道將添新匝道

台南市為打通台南高鐵特區交通動脈，再加上高鐵台南站運量攀升，除了今年底將完成新闢沙崙綠能科學城聯外道路，台南市政府也向中...

賴清德為黃偉哲打氣 「決定正常上班上課也被駡過」

副總統賴清徳今天出席台南市學甲區伯利恆兒童學習中心啓用，與台南市長黃偉哲同台，關切台南市淹水情況。也對於黃偉哲因宣布「正...

為感謝防疫前線醫護 台南扶輪社29日辦慈善音樂會

為了感謝防疫前線的醫護人員，台南扶輪社結合D3470地區六代扶輪人，將於本月29日在成大醫學院成杏廳舉辦慈善音樂會，由「...

倒風內海自行車道再延長 適合親子遊一探學甲濕地生態

為了帶動台南市北門區及學甲區倒風內海濱海生態觀光旅遊，台南市觀光旅遊局延續南鯤鯓五王大橋到學甲濕地的急水溪堤頂自行車道，...

熱門新聞

台南明天是否停班、停課？預計今晚10時後宣布

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

致災性豪雨來襲 陳其邁：高雄預計晚間9點宣布是否停班課

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。