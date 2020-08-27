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嘉市府為身障團體行銷中秋禮盒 一下子就破2千盒

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市長黃敏惠（前排左三）為身障團體行銷中秋禮盒。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排左三）為身障團體行銷中秋禮盒。記者李承穎／攝影

今年受疫情影響，身障團體的捐助短少，嘉義市府今天辦記者會協助再耕園庇護工場、嘉愛啟智協會、嘉市腦麻協會等身障團體，行銷中秋禮盒，在市長黃敏惠等人強力促銷下，禮盒訂購破2500盒，黃說，就算有「疫情」，嘉義人也「有情有義」，大家踴躍訂購，品嘗身障朋友用心製作的月餅，過不一樣的中秋節。

記者會在市府一樓大廳舉辦，身障團體擺攤讓民眾訂購，除了月餅禮盒熱賣，再耕園餐廳餐券與晨光智能發展中心的咖啡禮盒訂購也很踴躍，市府社會處長林家緯說，受疫情影響，身障團體的大筆捐款減少，經營不易，透過行銷幫助他們增加收入，也希望公司團體也能大筆訂購。

再耕園庇護工廠推出月餅禮盒，口味有蛋黃酥、芋頭酥、金薯酥與白芋酥等，製作過程不使用香精、色素等，金薯酥採用的地瓜餡，拌入2種不同起司，綿密的地瓜餡，搭配著起司的奶香味，讓人忍不住一口接一口，也有單次訂購滿2萬5千元以上85折優惠。

嘉愛啟智發展中心的「嘉愛手工蛋捲」禮盒，不放香精料及防腐劑、以200度的烘焙釋放雞蛋及麵粉的香氣，製作並不容易，雞蛋、麵粉、砂糖及植物油等原料，入攪拌器的先後順序以及打料的時間長短都影響蛋捲口感，還有下料於烘焙機的多寡、烘焙溫度以及捲起餅皮的速度等。

嘉義市腦性麻痺協會秉持「用心、真心、愛心」，推出健康、無負擔、盡量無添加香料的產品，腦麻者以自然食材製作每一顆餅，將幸福送給大家，9月25日前預購85折優惠，10月1日前訂購9折優惠。

黃敏惠表示，市府特別集結數個身心障礙團體用真誠、高品質和健康製成的愛心商品，提供一個平台讓大家選購，今年許多團體踴躍參加，每個人都覺得好逛又好買，因為每一份成果都是由身心障礙朋友努力、用心製作，讓大家覺得送禮實惠，收禮者又覺得充滿心意。

嘉義市長黃敏惠（前排右三）為身障團體行銷中秋禮盒。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右三）為身障團體行銷中秋禮盒。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天為身障團體行銷中秋禮盒，現場訂購突破2500盒。記者李承穎／攝影
嘉義市府今天為身障團體行銷中秋禮盒，現場訂購突破2500盒。記者李承穎／攝影

身障 疫情 月餅

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