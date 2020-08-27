三倍券訂中秋禮盒做愛心 台南市5家庇護工場推出優惠

台南市政府今天舉辦「庇護振興送 中秋好禮購」庇護工場中秋禮品行銷記者會，市長黃偉哲感謝三商美邦人壽、台南紡織、伽碩企業、RIWAY38菁英團隊、正道工業、璨揚企業、亞洲航空、光洋應材及五大總工會協助推廣認購庇護工場好物，已有406萬元訂單採購各家庇護工場商品，號召更多民眾用三倍振興券來支持庇護工場。

黃偉哲表示，希望大家把一些三倍券或振興商機能落實到需要大家關愛的庇護工場及社福機構，尤其他們營運本來就很辛苦，我相信社會是有愛的社會，因此鼓勵大家踴躍提供憨兒或弱勢的人們有一個展現自立謀生、自我證明的機會，台南市目前共有5家庇護工場，因應振興經濟，推出多項吸睛的超值伴手禮。

喜憨兒台南庇護工場今年結合黑橋牌香腸、歐董旗魚黑輪等知名廠商推出美味的烤肉組合，即日起鮮凍食品配合使用振興券消費滿1000元以上即送500元等值商品，僅限量60名，現金消費滿1000元即送300元等值商品。

展翼烘焙坊新推出外酥內軟Q、奶素者可食的紅豆麻糬酥，搭配鳳梨酥、蛋黃酥、綠豆椪組成「月滿喜樂禮盒」，消費滿1200元享有300元商品回饋券。

蓮心園庇護農藝工場，推出無毒生菜、無毒日曬越光米、紫蘇梅等產品，搭配中秋烤肉更清爽，配合振興券消費滿1000元就加碼送200元等值商品，滿2000元就送500元等值商品。

創義印務設計庇護工場、吉茂專業庇護工場等2家印務庇護工場，提供精美及各式客製化產品服務，如展翼烘培坊的集愛中秋月餅禮盒的紙盒及宣傳DM即由創義與吉茂專業庇護工場所設計印製。另外，吉茂推出時下最夯3D立體印章，獨特又招財，創義也推出應景的中秋造型扇，中秋開心賞月更解熱。

台南巿庇護工場及連絡方式如下：

1、社團法人台南市心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊，地址：台南市永康區富強路二段301號，電話：06-2334430

2、創義印務設計庇護工場，地址：台南市南區大同路二段108號，電話：06-2150218

3、蓮心園庇護農藝工場，地址：台南市白河區廣蓮里埤斗子8之12號，電話：06-6876008

4、吉茂專業庇護工場，地址：台南市東區崇明路500號，電話：06-2901348