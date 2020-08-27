南市10月前完成學校電力系統盤點 班班有冷氣向前行

開學在即，冷氣是家長、學生最關心的問題，台南市教育局長鄭新輝今天表示，預計在10月前完成全市279所學校的電力系統、太陽光電設施及校園樹木盤點作業。市長黃偉哲認為，台南施政方向與中央政策不謀而合。

行政院長蘇貞昌日前已宣布兩年來全國國中小班班有冷氣，台南早已在蘇院長宣布前，著手進行電力系統改善，為裝設冷氣做準備，另大力推動利用學校屋頂、車棚或風雨操場設置太陽能發電，並且進行校園植樹與樹木盤點作業，為未來學校裝設冷氣，做好準備。黃偉哲表示，這樣的施政方向和中央政策不謀而合，完成後將有效提升學生的學習舒適度。

鄭新輝表示，許多學校電力系統老舊，裝設冷氣之前必須先改善電力系統，目前已在進行，每個月盤點學校數有近50所，預計10月前可完成279所，接著就是申請經費，執行電力系統改善並裝設冷氣。

綠能政策是黃偉哲上任後重點施政目標，鄭新輝說，校園屋頂設置太陽光電不僅可發電，同時解決老舊校舍漏水問題，且有隔熱效果，可降低教室的溫度，還可開源。去年度已完成校舍太陽光電設施招標，預估3年完成56校、163棟校舍的太陽能板的鋪設，完工後每年發電總度數3000餘萬度，回饋金約1700萬。未來將再綜合評估推動太陽光電風雨球場，藉由廠商出資興建風雨球場，營造舒適的運動及活動空間。

樹木不僅有降溫功能，也是學校生態、生命教育的重要場域，鄭新輝表示，正執行「校園樹木環境盤點及植樹計畫」為學校樹木進行總體檢，未來將依「小樹種起、適地適木、原生樹種」的原則，以及專家的建議，因地制宜研擬校園植樹計畫，並爭取中央相關經費補助，目前南市學校綠覆率平均超過50%。