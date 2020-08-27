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甘惠忠神父生前夢想 賴清德為伯利恆兒童發展中心揭牌

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
副總統賴清德（右二）今天出席台南伯利恆兒童學習中心揭牌，見證甘惠忠神父來不及看到的夢想實現。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德（右二）今天出席台南伯利恆兒童學習中心揭牌，見證甘惠忠神父來不及看到的夢想實現。記者吳淑玲／攝影

副總統賴清德今天出席台南市學甲區「伯利恆兒童發展中心」揭牌，這是美國籍甘惠中神父生前推動的願望，但已來不及見證，賴清德細數甘惠忠神父在台57年的貢獻，從安平瑞復益智中心、學甲伯利恆社會福利基金會及玉井德蘭啟智中心，對台南和台灣這塊土地和所有人的愛，就是「永不改變的愛」。

伯利恆基金會是已故甘惠忠神父創立的，甘神父是天主教瑪利諾會神父，1936年出生於美國紐約市，1963年來台服務，奉獻給台灣逾半世紀，投入特殊教育、創設德蘭啟智中心，設立伯利恆文教基金會等，甘神父晚年最大心願是興建學甲伯利恆早療暨融合教育中心。他一心想當「正港的台灣人」，2017年成為國籍法修法後，第一位取得身分證的外籍人士，並在當年國慶典禮上帶唱國歌。晚年回到美國養病，今年4月16日在美國去世，享年84歲。

賴清德提到他曾問甘惠忠神父為什麼要成立「融合教育中心」，甘惠忠神父說，透過互相了解才不會產生不愉快的事。也提到他從國大代表到立委、台南市長任內，競選第二任台南市長的選票補助款500萬元及帶著原本要捐給他競選經費的朋友，一起捐給「伯利恆兒童發展中心」約2100萬元，加上社會各界的捐款才能一起成就甘神父的夢想。

今天出席揭牌人士有賴清德副總統、黃偉哲市長、伯利恆基金會林吉男董事長、代理執行長梁承恩、董事余約瑟、董事劉佑星、薛伯輝基金會薛昌煒董事、奇美食品觀光工廠宋光夫董事長、力伽實業郭海濱董事長、三民營造朱仁宗董事長、得力實業許桂桐董事長、德光中學游朝元副校長等。。

「伯利恆兒童發展中心」設置除了促進早期療育資源輸送突破城鄉差距之障礙，更透過公私協力合作，建構以社區為基礎的療育服務，增進發展遲緩兒童及其家庭與社區之融合。同時也能讓民眾認識、了解發展遲緩，於社區中推動以家庭為中心之近便性社區療育及到宅服務，提升發展遲緩兒童及其家庭之早期療育及家庭支持服務成效。諮詢電話: 06-2991111分機5906、5907。

副總統賴清德（右二）今天出席台南伯利恆兒童學習中心揭牌，見證甘惠忠神父來不及看到的夢想實現。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德（右二）今天出席台南伯利恆兒童學習中心揭牌，見證甘惠忠神父來不及看到的夢想實現。記者吳淑玲／攝影

神父 賴清德 台灣人

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