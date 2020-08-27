打通台南高鐵特區交通動脈 大潭交流道將添新匝道

台南市為打通台南高鐵特區交通動脈，再加上高鐵台南站運量攀升，除了今年底將完成新闢沙崙綠能科學城聯外道路，台南市政府也向中央爭取在台86線大潭交流道增設一支匝道延伸到高鐵特區，分流綠能科學城的交通車潮，工程已順利決標，預計2022年底完工。

台南市工務局表示，這幾年台南發展快速，高鐵運輸需求逐年提升，且沙崙綠能科學城、中研院南部院區及國際會展中心等重大建設都在高鐵特區內，近年也將陸續完工、人員進駐，交通需求勢必大幅提升，需要強化跨區域性台86線快速道路的聯絡功能，因此向中央爭取在大潭交流道增設一支匝道，能分流車潮、減少交通堵塞，快速到達高鐵特區，工程總經費約3億元，長度約1.16公里，預計近期開工。

另外，目前已進行的沙崙綠能科學城聯外道路開闢工程，包括高鐵台南沙崙站銜接歸仁區南154線連絡道工程、歸仁十三路延伸至關廟區道路工程。

其中，銜接歸仁區凱旋路（南154線）連絡道是南北走向，從高鐵沙崙站特定區銜接台86線側車道及歸仁市區，中間會新建2座橋梁，路寬12至15公尺，全長約2.3公里。歸仁十三路延伸至關廟道路先由高鐵沙崙站特定區向東銜接關廟區南雄路一段（台19甲線），路寬25公尺，全長約3.2公里，兩條道路工程總經費約12.3億元，預計今年底前完工通車。

工務局表示，兩項工程全部完工後，將沙崙綠能科學城、中研院南部院區及國際會展中心等功效發揮最大效益，並疏導沙崙區域交通，強化該區域與鄰近衛星城市間運輸網路，並期許串聯周邊地景特色，帶動觀光、旅遊及產業發展，有助繁榮地方經濟。