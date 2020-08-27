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賴清德為黃偉哲打氣 「決定正常上班上課也被駡過」

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
副總統賴清德（右）為台南市長黃偉哲正常上班上課的決定打氣。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德（右）為台南市長黃偉哲正常上班上課的決定打氣。記者吳淑玲／攝影

副總統賴清徳今天出席台南市學甲區伯利恆兒童學習中心啓用，與台南市長黃偉哲同台，關切台南市淹水情況。也對於黃偉哲因宣布「正常上班上課」被駡，打氣說「當初宣布正常上班上課也被駡」，被駡沒關係，最後會證明是對的。

黃偉哲説，副總統賴清德關心台南淹水狀況，他說明今天沒有淹水了，昨天仁德小淹，也提到他也曾因為宣布正常上班上課被駡，為他打氣，也提醒他口罩要戴好。

媒體詢問決定過程是不是「天人交戰」，黃偉哲説，昨天晚上10點宣布今天「正常上班上課」，但也持續關注雨勢變化到凌晨2點半，5點多就被叫醒，因為還有市民在詢問「要不要上班上課」，決定維持昨晚10點「正常上班上課」的决定。

黃偉哲説，宣布停止上班上課比較容易，宣布正常上班上課比較困難也「顧人怨」，但還是要做正確的決定。

副總統賴清德（右）為台南市長黃偉哲正常上班上課的決定打氣。記者吳淑玲／攝影
副總統賴清德（右）為台南市長黃偉哲正常上班上課的決定打氣。記者吳淑玲／攝影

黃偉哲 淹水 口罩

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