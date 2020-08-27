為感謝防疫前線醫護 台南扶輪社29日辦慈善音樂會

為了感謝防疫前線的醫護人員，台南扶輪社結合D3470地區六代扶輪人，將於本月29日在成大醫學院成杏廳舉辦慈善音樂會，由「玫瑰墓樂團」擔綱表演，音樂會所得將捐給成大醫院，作為泡泡龍兒童罕見皮膚疾病治療專款。

台南扶輪社長黃元碩說，新冠肺炎疫情肆虐全球，正當國外病例不斷攀升，但台灣超前部署將疫情傷害降至最低，感謝醫護人員的辛勞，讓大家能在台南這個宜居的城市安心生活。

黃元碩表示，台南扶輪社成立至今已有68年歷史，是以台語開例會的第一社，這次活動由台南社、台南億載社、台南夢時代社、台南幸福社等20個社團合辦並捐款給成大醫院，作為泡泡龍兒童罕見皮膚疾病患友治療專款，體現扶輪人「超我服務」的信念，將愛心傳遞到社會最需要的角落。

「玫瑰墓樂團」團長是現任市立醫院急診部長、台南扶輪社員蘇世揚，演出曲目全由他自己寫歌填詞，樂團表演將結合音樂講座，分享生命故事。