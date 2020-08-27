倒風內海自行車道再延長 適合親子遊一探學甲濕地生態

為了帶動台南市北門區及學甲區倒風內海濱海生態觀光旅遊，台南市觀光旅遊局延續南鯤鯓五王大橋到學甲濕地的急水溪堤頂自行車道，再向東延伸建置0.9公里自行車道，目前「倒風內海自行車道」長度共3.5公里，可讓車友沿著台17線南鯤鯓五王橋的堤頂自行車道一路騎到學甲濕地生態園區內第二賞鳥地點，適合親子生態休憩輕旅行。

台南市長黃偉哲表示，學甲濕地擁有多樣、珍貴的生態資源，每年11月到隔年5月期間，還可看到黑面琵鷺過境棲息，今年2月在學甲濕地生態園區的黑面琵鷺鳥類調查，更發現高達556隻的黑琵。而學甲頑皮世界野生動物園、慈濟宮以及上白醮、蜀葵花季等，是生態觀光的重鎮。

觀旅局長郭貞慧說，學甲急水溪堤頂已完成第一、第二賞鳥區域的自行車道建置，並設有一座賞鳥亭，今年下半年將持續進行往東延伸施作約0.9公里的自行車道，並再增設一座賞鳥亭，預計明年將繼續向中央爭取經費，讓自行車道繼續往東延伸銜接至台19線，完善倒風內海自行車路網。