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技職發光！雲科大日本創新發明展奪6金4銀

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲科大電子系研究團隊導入AI研發即時行車安全警示，及自動化違規取締系統。圖／雲科大提供
雲科大電子系研究團隊導入AI研發即時行車安全警示，及自動化違規取締系統。圖／雲科大提供

第34屆「日本東京創新天才發明展」21日在東京舉行，雲林科技大學有10組研發團隊參展，包括以生活角度研發的散熱裝置，針對身障者設計的推桿式輪椅，及AI行車安全警示系統等共10件作品，一舉奪下6面金牌、4面銀牌佳績。校方今天宣布這項好消息，並表示「與有榮焉」，獲國際賽事肯定無疑是挹注技職教育跨出重要一步的動力。

由機械系教授許立傑率領梁哲瑋發想的｢狹縫式針狀散熱鰭｣，是首件金牌作品，研究團隊以改良原有散熱裝置的針狀散熱鰭片中的針狀鰭狹縫，改為「尾流型態」增加單位面積散熱率達10%至15%，大幅提升散熱能力，及減少散熱風扇運轉時間。

和輪椅族息息相關的傳統輪椅，也成為研究團隊的題材，獲得第二面金牌。由機械系教授吳益彰領軍陳泓瑋、沈廷豫、高思穎組成研究團隊，發現傳統手推式輪椅除會造成使用者手腕運動傷害，且僅能用手掌磨餐輪圈煞車，對手部帶來不少刺激傷害，因此設計「推桿驅動」裝置，改良為電動輔助輪椅，省力且保有輪椅的收納功能，搭配碟煞讓使用者更方便安全。

另外4金作品包括導入AI研發的即時行車安全警示及自動化違規取締；使用光電二極體與電阻完成的｢光源光紋辨識系統｣，可實現室內定位目標；兼顧看遠、看近的三焦點｢自適應老花眼鏡｣，可變成太陽鏡片、抗藍光鏡片、變色鏡片等時尚配件；相當節能的「可撓曲式高光學對比智慧窗」可阻擋輻射線進入，讓適當波長可見光通過，做為照明用途，是綠色環保建築的新興技術。

結合LED及自動裝置的｢防蒼蠅入侵裝置｣；以鈣鈦礦太陽能電池，結合有機型Fabry-Perot電極結構研發的｢鈣鈦礦太陽能電池｣；為精確採購食物而設計的｢份量控制購物籃｣；協助長期追蹤人們心理與情緒穩定度，而即時發現潛在憂鬱患者｢ICU｣等作品也獲得評審青睞，囊括4面銀牌。

雲科大電子系研究團隊研發｢自適應老花眼鏡｣兼顧看遠、看近的三焦點，可變成太陽鏡片、抗藍光鏡片、變色鏡片等時尚配件。圖／雲科大提供
雲科大電子系研究團隊研發｢自適應老花眼鏡｣兼顧看遠、看近的三焦點，可變成太陽鏡片、抗藍光鏡片、變色鏡片等時尚配件。圖／雲科大提供
雲科大機械系研究團隊設計「推桿驅動」裝置，將輪椅改良為電動輔助輪椅，省力且保有輪椅的收納功能，搭配碟煞讓使用者更方便安全。圖／雲科大提供
雲科大機械系研究團隊設計「推桿驅動」裝置，將輪椅改良為電動輔助輪椅，省力且保有輪椅的收納功能，搭配碟煞讓使用者更方便安全。圖／雲科大提供

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