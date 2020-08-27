下周開學 嘉縣校園防疫新生活帶口罩到校上學前量體溫

下周開學，嘉義縣府遵照中央疫情指揮中心、教育部指示，公布校園防疫新生活運動的防疫作為，防疫標準較上學期放寬，未強制到校量體溫、戴口罩，但仍請家長幫學生準備口罩帶到學校，並在密閉空間或無法維持社交距離時，由老師指導學生佩戴，另請家長協助學生落實健康自主管理，上學前完成體溫測量。

縣府發放809盒（共4萬450片）口罩、75%消毒用酒精6580瓶（每瓶0.5公升）給高國中小學及公私立幼兒園等備用外，另準備15萬片口罩作預備，開學前要求各校落實下列作為：召開因應措施會議，持續運作由校長擔任召集人防疫小組，開學前開因應措施會議，推動防治工作。

請家長幫學生準備口罩帶到學校，上學前完成體溫測量。家長或訪客進入校園部分應落實聯名制登記。進行環境清潔及消毒：開學前學校應進行室內外環境消毒，學生交通車應落實清潔及消毒管理。配合防疫新生活運動原則，各國中小室內場館在遵守防疫規範下（保持社交距離、定期消毒、落實個人衛生清潔等）可開放外借。

提醒各項防疫訊息：利用簡訊、社群通訊軟體或網站資源，提醒教職員工、家長及學生相關防疫措施，並落實健康管理。盤點防疫物資：各校預為盤點校內耳（額）溫槍、消毒用品、洗手液或肥皂及口罩等防疫用品，並檢視校正相關體溫量測設備準確性。