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看準台南 創業基地可喜空間今進駐台南

聯合報 / 記者唐秀麗／台南即時報導
可喜空間台南館設有喝咖啡聊天休息空間。記者唐秀麗／攝影
可喜空間台南館設有喝咖啡聊天休息空間。記者唐秀麗／攝影

看準南科及台南文創蓬勃發展，立足台北的新創基地「可喜空間」首度拓點，第一站就選在古都台南，今天下午盛大開幕，新穎裝潢搭配自然採光，設備齊全提供舒適的辦公基地和產業人脈交流空間，致力打造新創產業所需之服務，台南副市長趙卿惠代表市長黃偉哲出席並為開幕剪綵，全力支持發展青年新創產業鏈。

可喜空間執行長廖嘉翎表示，台南有很多文創，南科有很多年輕人創業就業，最近有2家加入進駐可喜空間，分別是區塊空間與從事軟硬體文件的新創團隊，可喜空間積極鼓勵本地新創發展，期望透過複合式空間，快速整合互聯網與傳產資源，更宣布舉辦總獎金15萬元的創新創業競賽，扶植台灣新創邁向國際舞台，預計將舉辦12場產業講座，廣邀不同領域講者分享橫跨數位金融，互聯網等產業的趨勢觀點，講者包括前阿里巴巴集團天貓海外台灣總經理吳德威等人。

趙卿惠表示，黃偉哲重視青年事務的推動，未來台南市政府跟可喜空間可以發展更多的合作方式，推廣co-working space（共用工作空間）的概念。

可喜空間成⽴於2018年，由多位傳產天使投資⼈與新創企業家共同成⽴，為本⼟第⼀個結合咖啡美食、新創孵化、活動與辦公空間的複合式共同⼯作基地，提供多樣空間租借與⾏銷活動策畫服務。

可喜空間粉絲專頁：https://www.facebook.com/kohee.com.tw/。台南館地址在台南市裕農路520號3樓。

可喜台南館辦公空間寬敞，舒適。記者唐秀麗／攝影
可喜台南館辦公空間寬敞，舒適。記者唐秀麗／攝影
香港人Kevin Hung因妻子是台南人，創立台灣網格技術公司，承租進駐可喜台南館辦公空間，研發最新網路直播技術。記者唐秀麗／攝影
香港人Kevin Hung因妻子是台南人，創立台灣網格技術公司，承租進駐可喜台南館辦公空間，研發最新網路直播技術。記者唐秀麗／攝影

文創 青年 黃偉哲

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