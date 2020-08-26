驟雨肆虐 台南將軍瓜農憂心西瓜不著花收成泡湯

台南凌晨起大雨不斷，一整天狂炸，傍晚終於雨歇，不過部分農作肆虐傳災情，農業局籲請農、漁民及海上作業漁船隨時注意安全，做好相關災害防範措施。

將軍區農會總幹事吳明成下午說，正是西瓜開花期，恐會因大雨肆虐而不著花，災情恐難免。他說，將軍、學甲是台南西瓜重要產區，這一期西瓜，約1個月前種，其中，將軍區約80公頃，預計10月收成上市，當前開花期，最怕就是遭遇大雨，清晨後強降雨狂炸，部分農田泡水，中午已有零星災情傳出，詳細仍待進一步統計。

農業局呼籲農民，適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏。另塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培，如有破損應及時維修，注意排水、排除積水，避免作物淹水或土壤受潮。

目前也是文旦採收，今天因降雨無法採果，農業局說，麻豆、下營文旦已採收7成，初步回報未釀災，可視雨勢稍歇速採收，並妥善貯藏，再配合市場需求供貨，後續應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施。