日治警署大變身 南美館1館咖啡廳獲獎國際肯定

前身是台灣當前現存最早日治警察署廳舍的台南市美術館1館，當時拘禁犯人的拘留所，如今變身成咖啡廳，空間設計今年連獲義大利及法國2個國際獎項，讓這個咖啡廳名聲更響亮。

獲獎的咖啡廳叫做「溫故知新」Revival CoffeeRoasters，位於台南市美術館1館1樓榕樹區旁，地點非常明顯，進入館中很難忽視它的存在；咖啡廳是館方委外經營的，由「提多設計」設計，在1館相當知名。

台南市美術館今天宣布，「溫故知新」咖啡廳空間設計繼今年3月中旬奪得有「歐洲設計奧斯卡」之稱的義大利設計獎「A'Design Award & competition」銅獎後，8月下旬再奪下法國「NOVUM DESIGN AWARD」金獎。

對於首度參與具有全球指標性設計賽事的設計師嚴浿瑀而言，能有如此佳績，實屬難得，除了讓世界看到她風格獨特的空間設計作品外，也同時奠基她在國際設計圈獨特地位。

官方粉絲頁在分享這項榮耀與喜悅時寫著：「現今的咖啡潮流演進的非常快速，也跟每個時代的流行趨勢一樣，有著看似週期性的循環重覆，曾經流行過的東西，都會再次流行、或再度被翻新，但不同的是，唯有溫故而知新，才能創造出新的文化潮流，讓來到這裡的每一位，都能體驗溫故知新交織出的感動。」

館方人員說，在凡事要求速度的時代裡，經典不會被淘汰，「溫故知新」咖啡廳就是在這樣的理念下，以回顧既往文化與融和現今潮流為題而設計，讓復古氣息與新穎陳設並存不衝突。

曾到過咖啡廳的遊客說，走進這裡，不管是空間還是餐飲，都令人想駐留，很難想像這個空間在日治時期是拘禁犯人的拘留所。

位於中西區南門路上的台南市美術館1館建築前身是台南警察署，建於1930年，是當前台灣現存最早的警察署廳舍，1998年6月26日被指定為市定古蹟。主體建築當時是由台南州技師梅澤捨次郎所設計，1館新舊融合的空間中，以展示台南在地藝術家作品，提供多元藝術活動。